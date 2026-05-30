Atitude de Marquinhos com Gabriel Magalhães após erro viraliza: 'Diz muito'

O PSG foi campeão da Champions League, na tarde deste sábado (30), depois de bater o Arsenal na disputa de pênaltis em Budapeste. Nas redes sociais, uma atitude do zagueiro Marquinhos com Gabriel Magalhães chamou atenção.

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A dupla de zagueiros da Seleção Brasileira se enfrentou na grande decisão do torneio, mas Marquinhos deu uma aula de companheirismo ao final da partida. Gabriel Magalhães perdeu o pênalti que deu o título ao PSG e foi imediatamente consolado pelo compatriota.

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Nas redes sociais, a postura de Marquinhos depois da final da Champions chamou a atenção de torcedores brasileiros. Veja os comentários abaixo:

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Gabriel Magalhães em ação na final da Champions League entre PSG e Arsenal (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)

Veja comentários sobre a atitude de Marquinhos com Gabriel Magalhães

Gabriel Magalhães do Arsenal perdeu o pênalti e Marquinhos do PSG não foi comemorar o título.



Ele foi CONSOLAR o Gabriel primeiramente.



Nunca será apenas futebol, união entre brasileiros. pic.twitter.com/Y171K77sQ4 — Portal Futebol BR 🇧🇷 (@portaIfutebolbr) May 30, 2026

Marquinhos consolando Gabriel Magalhães após o zagueiro do Arsenal perder o pênalti que resultou no título da Champions League para o PSG.



📷Getty Images pic.twitter.com/BjarjgO63D — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026

Triste pelo Gabriel Magalhães, logo ele que é um dos jogadores mais importantes do Arsenal, espero que não afete a confiança dele na copa



Primeira ação do Marquinhos foi abraçar ele e não comemorar, isso diz muito do nosso capitão, Ancelotti fez certo pic.twitter.com/FJzmiQYczp — Zona Futebol (@ZonaFutebol) May 30, 2026

Enquanto todos os jogadores do PSG foram comemorar o título, Marquinhos foi o primeiro falar com o Gabriel Magalhães, que havia perdido o pênalti decisivo e que deu o título para os franceses.



Será a dupla de zaga titular do Brasil na Copa do Mundo.



Respeito! 🤝🇧🇷 pic.twitter.com/ptwQMxWz8z — DataFut (@DataFutebol) May 30, 2026

Como foi a final da Champions

Na etapa inicial, o Arsenal abriu o placar cedo contra o PSG após uma bobeira da defesa francesa. Aos cinco minutos, Marquinhos deu um chutão para afastar o perigo da defesa, mas a bola bateu em Trossard e caiu nos pés de Kai Havertz. O alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área adversária e soltou uma bomba sem chances para Safonov e estufou as redes. Os franceses tentaram responder com Kvaratschelia sendo acionado na área, mas Gabriel Magalhães deu um carrinho e tirou a bola dos pés do georgiano para impedir o empate. Na reta final, Nuno Mendes fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, Hincapie cortou mal, mas Fabian Ruiz cabeceou a bola por cima da meta de Raya. Nos acréscimos, Havertz tabelou com Saka, foi acionado na área, mas a finalização do alemão foi travada por Marquinhos, que impediu os Gunners de ampliarem o marcador.

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No segundo tempo, o PSG voltou com mais volume e teve uma boa oportunidade e abrir o placar sobre o Arsenal em cobrança de falta. No entanto, Vitinha bateu rasteiro, e Raya fez uma defesa tranquila, pois a batida não ganhou muita força. Na pressão dos franceses, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu um pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. Em um rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba, arrancou do meio de campo até a área e bateu de canhota com desvio em Lewis-Skelly, e a bola carimbou a trave.