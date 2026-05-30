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Atitude de Marquinhos com Gabriel Magalhães após erro viraliza: 'Diz muito'

PSG foi bicampeão da Champions neste sábado (30)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
16:57
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Marquinhos comemora mais um título no PSG (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
imagem cameraMarquinhos comemora mais um título no PSG (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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O PSG foi campeão da Champions League, na tarde deste sábado (30), depois de bater o Arsenal na disputa de pênaltis em Budapeste. Nas redes sociais, uma atitude do zagueiro Marquinhos com Gabriel Magalhães chamou atenção.

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A dupla de zagueiros da Seleção Brasileira se enfrentou na grande decisão do torneio, mas Marquinhos deu uma aula de companheirismo ao final da partida. Gabriel Magalhães perdeu o pênalti que deu o título ao PSG e foi imediatamente consolado pelo compatriota.

➡️Veja o gol de Flamengo x Coritiba: Samuel Lino abre o placar

Nas redes sociais, a postura de Marquinhos depois da final da Champions chamou a atenção de torcedores brasileiros. Veja os comentários abaixo:

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Gabriel Magalhães em ação na final da Champions League entre PSG e Arsenal
Gabriel Magalhães em ação na final da Champions League entre PSG e Arsenal (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)

Veja comentários sobre a atitude de Marquinhos com Gabriel Magalhães

Como foi a final da Champions

Na etapa inicial, o Arsenal abriu o placar cedo contra o PSG após uma bobeira da defesa francesa. Aos cinco minutos, Marquinhos deu um chutão para afastar o perigo da defesa, mas a bola bateu em Trossard e caiu nos pés de Kai Havertz. O alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área adversária e soltou uma bomba sem chances para Safonov e estufou as redes. Os franceses tentaram responder com Kvaratschelia sendo acionado na área, mas Gabriel Magalhães deu um carrinho e tirou a bola dos pés do georgiano para impedir o empate. Na reta final, Nuno Mendes fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, Hincapie cortou mal, mas Fabian Ruiz cabeceou a bola por cima da meta de Raya. Nos acréscimos, Havertz tabelou com Saka, foi acionado na área, mas a finalização do alemão foi travada por Marquinhos, que impediu os Gunners de ampliarem o marcador.

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No segundo tempo, o PSG voltou com mais volume e teve uma boa oportunidade e abrir o placar sobre o Arsenal em cobrança de falta. No entanto, Vitinha bateu rasteiro, e Raya fez uma defesa tranquila, pois a batida não ganhou muita força. Na pressão dos franceses, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu um pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. Em um rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba, arrancou do meio de campo até a área e bateu de canhota com desvio em Lewis-Skelly, e a bola carimbou a trave.

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