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Everaldo Marques, da Globo, desabafa após eliminação do Brasil: 'Não merece'

Declaração foi feita após o apito final

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:59
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Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
Everaldo Marques narrou a partida na Globo (Foto: Reprodução)

Após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, o narrador da Globo, Everaldo Marques, fez um forte desabafo. Responsável pelos jogos da Seleção Brasileira no Mundial, o comunicador relembrou o ciclo bagunçado do time, as instabilidades políticas da CBF e desejou que Carlo Ancelotti tenha paz para trabalhar até 2030.

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    O narrador substituiu o companheiro de profissão Luís Roberto, que precisou se ausentar das transmissões esportivas por conta de um problema de saúde. O time de Carlo Ancelotti volta para casa, e a Noruega avança para enfrentar o vencedor de México x Inglaterra.

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    - Acabou e acabou cedo demais. O pior pesadelo do torcedor brasileiro se concretizou. O desastre se confirma aqui nos Estados Unidos. O Brasil, que nas últimas cinco Copas tinha chegado pelo menos às quartas de final, faz a sua pior campanha desde 1990 e está fora do Mundial. Um ciclo conturbado da Seleção Brasileira, um reflexo da situação política da CBF nesses últimos quatro anos, com troca de presidente, com troca de técnico. Foi Ramon, foi Diniz, foi Dorival… Eliminatórias sofridas - iniciou Everaldo.

    - Ancelotti chegou faz pouco mais de um ano e já renovou contrato, já renovou contrato para 2030 depois de uma Copa em que o Brasil faz a sua pior campanha desde 1990. Que nesse próximo ciclo ele tenha paz, tranquilidade para trabalhar e que a política no esporte não atrapalhe o campo, porque a gente vai agora pro maior período sem um título (de Copa do Mundo). Serão 28 anos - continuou.

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    • - O Brasil nunca ficou seis Copas do Mundo sem ganhar. Nem antes do primeiro título o Brasil ficou tanto tempo, tantas Copas sem ganhar. A camisa brasileira, a camisa da Seleção Brasileira merece muito mais. A história do futebol brasileiro não merece o que tá acontecendo, de o Brasil ir para 28 anos sem uma conquista de Copa do Mundo, 28 anos sem voltar a uma final de Copa do Mundo. A pior campanha em 36 anos, pela primeira vez o Brasil caindo nas oitavas de final desde 1990. A Noruega, que lutou, que batalhou, que teve mais vontade e que quis mais, avança. E o brasileiro chora a sua eliminação - finalizou o narrador.

    Neymar chora após derrota do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Imagem: Buda Mendes / Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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    Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

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