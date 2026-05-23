Veja gol em São Paulo x Botafogo: Luciano abre o placar

O São Paulo saiu na frente do placar na partida contra o Botafogo, deste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o atacante Luciano foi o responsável por abrir a contagem do marcador para a equipe paulista.

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O lance aconteceu logo no início do primeiro tempo. O cronômetro marcava três minutos, quando o Artur arriscou um chute de fora da área e o goleiro Neto deu rebote. A bola sobrou para Luciano, que bem posicionado, conseguiu finalizar e marcar. Veja abaixo:

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