O Campeonato Brasileiro de 2011 caminhava para o encerramento do seu primeiro terço com o São Paulo figurando como um dos grandes postulantes ao título. Na noite daquela quinta-feira, 30 de junho de 2011, o Estádio do Morumbi abriu seus portões para um clássico interestadual que prometia mexer com a parte de cima da tabela de classificação. O Tricolor Paulista, sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, ostentava o favoritismo da noite atuando diante de sua torcida. Do outro lado, no entanto, estava o valente Botafogo de Caio Júnior, uma equipe que vinha se moldando como um visitante indigesto e extremamente cirúrgico em suas propostas táticas. O Lance! relembra São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011.

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O confronto que terminou com o placar de São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011 quebrou as expectativas dos donos da casa e mostrou como a velocidade de Elkeson e a raça do argentino Germán Herrera foram determinantes para construir o resultado positivo a favor dos cariocas.

O panorama tático e o equilíbrio no Morumbi

O apito inicial deu início a um embate muito estudado e de forte combate na intermediária. O São Paulo entrou em campo apostando na liderança do goleiro Rogério Ceni e na juventude de nomes como Casemiro e Willian José, além da velocidade nas pontas com Marlos e Fernandinho. A ideia de Carpegiani era asfixiar a saída de bola carioca nos minutos iniciais, tentando furar o bloqueio defensivo do Alvinegro. Contudo, o Botafogo demonstrou uma maturidade tática impressionante para suportar a pressão dos mandantes. A dupla de zaga formada por Antônio Carlos e Fábio Ferreira ganhava quase todas as disputas aéreas, transmitindo tranquilidade para o goleiro Renan, que substituía o ídolo Jefferson.

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À medida que o tempo passava, o meio-campo do Botafogo, liderado pela forte pegada de Lucas Zen e Somália, começou a ditar o ritmo da partida. O time carioca saía em transições rápidas e perigosas, utilizando a habilidade de Maicosuel para acionar os homens de frente. O São Paulo encontrava sérias dificuldades para criar jogadas de perigo claro, esbarrando em um ferrolho defensivo muito bem montado por Caio Júnior. A impaciência da torcida paulista nas arquibancadas começou a se fazer notar, e o Botafogo, percebendo o nervosismo do adversário, adiantou suas linhas para golpear no momento exato.

A eficiência de Elkeson e a vantagem alvinegra antes do intervalo

O gol que inaugurou o marcador no Morumbi nasceu de uma jogada que evidenciou a excelente fase técnica de Elkeson. Aos 35 minutos da primeira etapa, em um ataque veloz construído pelo setor direito, a bola foi trabalhada com precisão até encontrar o camisa 10 alvinegro. Com muita categoria e um posicionamento impecável na entrada da área, Elkeson finalizou sem dar chances de defesa para Rogério Ceni, calando o estádio e colocando o Botafogo em vantagem por 1 a 0. O gol foi um balde de água fria nos planos do São Paulo, que até então detinha uma maior posse de bola territorial.

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Após sofrer o gol, o Tricolor tentou uma reação imediata nos minutos finais do primeiro tempo, mas esbarrou novamente na falta de criatividade de seu meio-campo. Ilsinho e Juan tentavam apoiar o ataque, mas os passes finais eram interceptados com facilidade pela marcação carioca. O primeiro tempo do jogo São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011 encerrou-se com a vantagem mínima para os visitantes, desenhando um cenário de enorme pressão para Carpegiani corrigir os rumos da equipe paulista no intervalo.

O oportunismo de Herrera e as mudanças de Carpegiani

A etapa complementar começou com o São Paulo tentando adotar uma postura mais agressiva, mas o balde de água fria definitivo viria logo cedo. Aos 6 minutos do segundo tempo (51' no cronômetro global), o árbitro assinalou pênalti a favor da equipe carioca após uma infração cometida pelo sistema defensivo são-paulino dentro da área. O atacante argentino Germán Herrera, conhecido por sua raça inabalável e frieza nas cobranças penais, assumiu a responsabilidade. Com um chute firme e decidido, Herrera venceu Rogério Ceni para ampliar a vantagem alvinegra para 2 a 0, consolidando o placar que daria números finais ao embate.

Em desvantagem por dois gols, Carpegiani foi obrigado a mexer drasticamente na estrutura de sua equipe. Ele promoveu a entrada do veterano Rivaldo no lugar de Ilsinho e colocou Henrique Almeida na vaga de Fernandinho. O São Paulo passou a pressionar de forma desordenada, cruzando muitas bolas na área, mas o goleiro Renan se mostrava seguro em todas as saídas de gol. Caio Júnior, por sua vez, respondeu recuando o Botafogo de forma inteligente, promovendo as entradas de Araruama na vaga de Márcio Azevedo e Cidinho no lugar de Éverton para manter o fôlego nas saídas de contra-ataque. O tempo passava e o São Paulo mostrava-se totalmente impotente para furar a sólida barreira montada pelos cariocas.

O impacto de São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011 na tabela

O apito final sacramentou uma vitória gigantesca para as pretensões do Botafogo na competição nacional. O triunfo por 2 a 0 em pleno Morumbi serviu para dar moral ao elenco de Caio Júnior, que provava possuir a consistência tática necessária para encarar de igual para igual os elencos mais caros do país. A atuação de gala de Elkeson e o espírito de luta de Herrera foram amplamente elogiados pelos analistas esportivos da época, consolidando o Botafogo na briga direta pelas primeiras posições da tabela de classificação daquela temporada.

Para o São Paulo, a derrota em casa expôs a necessidade urgente de uma maior variação tática e de criatividade no meio-campo, aumentando a pressão sobre o trabalho de Carpegiani. O time mostrava talentos individuais, mas pecava pela falta de uma engrenagem coletiva que fizesse a bola chegar com qualidade a Willian José. O confronto São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011 permanece guardado na memória dos torcedores alvinegros como uma exibição perfeita de estratégia e aproveitamento clínico fora de casa, mostrando que a inteligência tática pode silenciar até o mais tradicional dos palcos do futebol brasileiro.

Ficha técnica - São Paulo 0 x 2 Botafogo no Brasileirão 2011

Data: 30 de Junho de 2011 (Quinta-feira)

30 de Junho de 2011 (Quinta-feira) Horário: 21h50 (de Brasília)

21h50 (de Brasília) Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Estádio do Morumbi, São Paulo (SP) Competição: Campeonato Brasileiro 2011 (7ª Rodada)

Gols:

Botafogo: Elkeson (35'/1ºT) e Germán Herrera (6'/2ºT - Pênalti)

Escalações:

SÃO PAULO:

Rogério Ceni; Xandão, Luiz Eduardo e Rodrigo Souto (Rodrigo Caio); Jean, Casemiro, Ilsinho (Rivaldo) e Juan; Marlos, Willian José (Henrique Almeida) e Fernandinho.

Técnico: Paulo César Carpegiani.

BOTAFOGO:

Renan; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo (Araruama); Lucas Zen, Somália, Maicosuel (Caio Canedo) e Elkeson; Éverton (Cidinho) e Germán Herrera.

Técnico: Caio Júnior.