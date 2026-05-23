São Paulo tem retorno de lesionado, e Dorival muda a escalação para enfrentar o Botafogo

O São Paulo está pronto para enfrentar o Botafogo em jogo que acontece neste sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, às 17h (de Brasília). O Tricolor volta ao seu estádio depois de dois jogos como mandante no Nacional longe de casa. O time jogou em Campinas e em Bragança Paulista em razão de shows no local.

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Este será o segundo jogo de Dorival Júnior depois de seu retorno ao São Paulo. E a escalação utilizada no empate com o Millonarios, pela Sul-Americana, é parecida com a deste sábado.

Com Pablo Maia está novamente à disposição, após se recuperar de uma cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face, realizada no dia 10 de abril. O volante voltou a treinar normalmente com o restante do elenco nos últimos dias e aprimorou a parte física ao longo da semana e aparece entre os titulares.

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O São Paulo ainda não terá o retorno de outras peças, como Marcos Antonio, mas poderá contar com Artur, após acordo com o Botafogo.

Escalação do São Paulo

Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.

Pendurados: Wendell, Ferreira e Luciano.

Desfalques do São Paulo:

Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Lucas (rompimento do tendão de Aquiles), Enzo Diaz (suspenso), Bobadilla (suspenso), André Silva (suspenso), Maik (afastado) e Arboleda (afastado).

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