Protagonista de série internacional posta foto com camisa do Vasco
Postagem foi feita no Instagram
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Belmont Cameli, ator de Hollywood e responsável por interpretar um dos personagens principais da série viral Off-Campus, traduzida como Amores Improváveis, agitou as redes sociais ao aparecer com uma camisa do Vasco. O protagonista chamou a atenção dos fãs brasileiros em uma das postagens da colega de set, Ella Bright.
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Antes de se consolidar como ator, Cameli, de 28 anos, iniciou a sua trajetória profissional estudando administração na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e também participou de campanhas como modelo até estrear na TV, em 2018, na série Empire. O ator, que esteve recentemente no Brasil, recebeu diversas mensagens de fãs e torcedores após a postagem utilizando a camisa Cruzmaltina.
Confira a postagem e a repercussão:
Saiba os detalhes do próximo jogo do Vasco no Brasileirão
O Vasco recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X RB BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA
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📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli
Provável escalação do RB Bragantino
Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.
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