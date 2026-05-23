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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Protagonista de série internacional posta foto com camisa do Vasco

Postagem foi feita no Instagram

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
15:08
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Belmont Cameli usando a camisa do Vasco em postagem no Instagram
imagem cameraAtor de Hollywood pareceu usando a camisa do Vasco em post nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)
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Belmont Cameli, ator de Hollywood e responsável por interpretar um dos personagens principais da série viral Off-Campus, traduzida como Amores Improváveis, agitou as redes sociais ao aparecer com uma camisa do Vasco. O protagonista chamou a atenção dos fãs brasileiros em uma das postagens da colega de set, Ella Bright.

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➡️Saldivia volta ao time titular e ganha nova chance na zaga do Vasco

Antes de se consolidar como ator, Cameli, de 28 anos, iniciou a sua trajetória profissional estudando administração na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e também participou de campanhas como modelo até estrear na TV, em 2018, na série Empire. O ator, que esteve recentemente no Brasil, recebeu diversas mensagens de fãs e torcedores após a postagem utilizando a camisa Cruzmaltina.

Confira a postagem e a repercussão:

Belmont Cameli em evento com a Amazon
Belmont Cameli (terceiro da direita para a esquerda) em evento com a Amazon (Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Saiba os detalhes do próximo jogo do Vasco no Brasileirão

Vasco recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X RB BRAGANTINO
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli

Provável escalação do RB Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

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