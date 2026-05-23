Belmont Cameli, ator de Hollywood e responsável por interpretar um dos personagens principais da série viral Off-Campus, traduzida como Amores Improváveis, agitou as redes sociais ao aparecer com uma camisa do Vasco. O protagonista chamou a atenção dos fãs brasileiros em uma das postagens da colega de set, Ella Bright.

continua após a publicidade

➡️Saldivia volta ao time titular e ganha nova chance na zaga do Vasco

Antes de se consolidar como ator, Cameli, de 28 anos, iniciou a sua trajetória profissional estudando administração na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e também participou de campanhas como modelo até estrear na TV, em 2018, na série Empire. O ator, que esteve recentemente no Brasil, recebeu diversas mensagens de fãs e torcedores após a postagem utilizando a camisa Cruzmaltina.

Confira a postagem e a repercussão:

Belmont Cameli (terceiro da direita para a esquerda) em evento com a Amazon (Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Saiba os detalhes do próximo jogo do Vasco no Brasileirão

O Vasco recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X RB BRAGANTINO

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli

Provável escalação do RB Bragantino

Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável