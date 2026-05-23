A noite de quarta-feira, 30 de maio de 2018, reservou um dos capítulos mais eletrizantes do primeiro turno do Campeonato Brasileiro daquela temporada. Diante de sua torcida que compareceu em bom número ao Estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Botafogo em partida válida pela oitava rodada da competição nacional. O time do técnico Diego Aguirre vivia um momento de ascensão e precisava consolidar sua força para brigar diretamente pelas primeiras posições da tabela. O Lance! relembra São Paulo 3 x 2 Botafogo no Brasileirão 2018; virada com Nenê e Diego Souza.

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O que se viu em campo foi um espetáculo ofensivo de alto nível, onde o entrosamento e a eficiência do trio de ataque são-paulino falaram mais alto. O triunfo por São Paulo 3 x 2 Botafogo no Brasileirão 2018 não apenas coroou a terceira vitória consecutiva do clube na competição, como também garantiu a manutenção de uma impressionante invencibilidade de 11 partidas na temporada, colocando o clube paulista temporariamente no topo do futebol brasileiro.

A intensidade inicial e a força do São Paulo 3 x 2 Botafogo no Brasileirão 2018

O confronto começou em um ritmo tenso e com uma preocupação médica imediata. Logo nos primeiros instantes, um choque acidental e forte entre o zagueiro são-paulino Anderson Martins e o jogador João Pedro, do Botafogo, paralisou o jogo por longos minutos. A gravidade do choque exigiu a entrada de uma ambulância no gramado do Morumbi para transportar o atleta carioca ao hospital, forçando o técnico Alberto Valentim a queimar sua primeira substituição com a entrada de Marcos Vinícius aos 8 minutos da primeira etapa. Assim que a bola voltou a rolar de forma definitiva, o São Paulo tentou impor sua tradicional pressão de mandante. O meia Nenê demonstrou que estava em uma noite inspirada ao carimbar o travessão do experiente goleiro Jefferson em uma finalização cheia de categoria.

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Contudo, o Botafogo se mostrava perigoso nas transições rápidas e soube castigar o ímpeto inicial dos donos da casa. Aos 15 minutos do primeiro tempo, após uma jogada bem construída pela intermediária, o chileno Leonardo Valencia acertou um belo arremate para abrir o placar a favor dos cariocas. O gol sofrido testou a maturidade do elenco de Diego Aguirre, que não se abateu e partiu imediatamente para o ataque. A reação foi fulminante: apenas quatro minutos depois, aos 19, o ponta Everton utilizou sua velocidade para invadir a área e ser derrubado pela marcação. O árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti incontestável. Na cobrança, Nenê demonstrou a frieza de um autêntico camisa 10 e bateu com precisão para deixar tudo igual no marcador: 1 a 1.

O show do "Trio END" e a consolidação da virada no Morumbi

O gol de empate incendiou as arquibancadas do Morumbi e deu o combustível necessário para que o São Paulo assumisse completamente as rédeas táticas do jogo. O meio-campo formado por Jucilei e Petros dava a sustentação e a pegada necessárias para que os jogadores de frente pudessem flutuar com liberdade. Foi nesse cenário de domínio que o "Trio END" — formado por Everton, Nenê e Diego Souza — começou a dar um verdadeiro show de entrosamento e movimentação. A virada consolidou-se aos 30 minutos em uma jogada de pura categoria. Marcos Guilherme avançou pela lateral e descolou um cruzamento preciso; Diego Souza, mostrando todo o seu recurso técnico e faro de gol, completou de peito para o fundo das redes, anotando seu quinto gol nos últimos cinco jogos disputados e virando o placar para 2 a 1.

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O massacre são-paulino na primeira etapa ainda guardava mais uma emoção para os torcedores antes do apito final do árbitro. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o Tricolor encaixou um contragolpe perfeito de manual. Diego Souza recebeu a bola no círculo central, arrancou em velocidade arrastando a marcação e, com muita inteligência, rolou na medida para Everton. O meia-atacante dominou e bateu cruzado, sem dar qualquer chance de defesa para Jefferson, ampliando a vantagem para um confortável 3 a 1 antes da ida para os vestiários. A atuação coletiva no primeiro tempo do jogo São Paulo 3 x 2 Botafogo no Brasileirão 2018 arrancou aplausos de pé da torcida tricolor, que via um time aguerrido e muito vertical.

A administração do resultado e a resistência contra o Botafogo

Na volta para o segundo tempo, o panorama tático mudou levemente. O Botafogo, precisando buscar o prejuízo, adiantou suas linhas e tentou pressionar a saída de bola do São Paulo. Alberto Valentim organizou o time para tentar explorar os lados do campo com Marcinho e Moisés. O jogo continuou aberto e as duas equipes voltaram a acertar a trave; Nenê, em uma belíssima cobrança de falta, quase marcou o quarto tento dos donos da casa, parando no travessão de Jefferson. Diego Aguirre, percebendo o desgaste físico de seus principais atletas, começou a mexer na estrutura do time. Ele promoveu as entradas do jovem Liziero no lugar de Diego Souza para reforçar a marcação e dar sustentação ao meio-campo, além de colocar Shaylon na vaga de Nenê.

Apesar do controle são-paulino na maior parte do tempo, o Botafogo não abdicou de lutar e conseguiu colocar fogo nos minutos finais do confronto. Aos 37 minutos da etapa complementar, o atacante Rodrigo Pimpão, que havia entrado no lugar de Rodrigo Lindoso, aproveitou um vacilo de posicionamento da zaga paulista para diminuir a diferença e anotar o segundo gol carioca. O 3 a 2 no placar trouxe uma dose extra de drama ao Morumbi, forçando os defensores Arboleda e Anderson Martins a trabalharem dobrado para rechaçar os cruzamentos alvinegros. O goleiro Sidão também se mostrou seguro nas intervenções aéreas. O São Paulo soube sofrer nos instantes derradeiros, segurou a bola no campo de ataque com Valdívia (que entrou na vaga de Everton) e garantiu a importantíssima trinca de vitórias no campeonato nacional.

O impacto na tabela e a preparação para o clássico San-Choque

O apito final de Wilton Pereira Sampaio sacramentou um triunfo de valor imenso para as pretensões do São Paulo na temporada de 2018. A vitória no emocionante duelo São Paulo 3 x 2 Botafogo no Brasileirão 2018 levou o Tricolor aos 16 pontos na tabela de classificação, permitindo ao clube assumir a liderança momentânea da competição e enviar um recado claro de que brigaria pelo título até as rodadas finais. Mais do que os três pontos, a atuação consistente do sistema ofensivo deu à comissão técnica de Diego Aguirre a certeza de que o grupo possuía o estofo e a variação tática necessários para encarar os maiores desafios do país.

Para o Botafogo, a derrota evidenciou a necessidade de ajustes urgentes na transição defensiva, que sofreu demasiadamente com a velocidade de Everton e Marcos Guilherme. O time carioca mostrava qualidades ao atacar, mas a exposição diante de atacantes de alto nível custou caro na capital paulista. Para os torcedores do São Paulo, a vitória serviu como uma injeção gigante de confiança para o compromisso seguinte da tabela: o tradicional clássico contra o Palmeiras, agendado para o sábado seguinte no Allianz Parque. A noite no Morumbi ficou eternizada na campanha de 2018 como o momento em que o "Trio END" provou que o São Paulo estava pronto para voltar a ser o grande protagonista do futebol brasileiro.

Ficha técnica - São Paulo 3 x 2 Botafogo no Brasileirão 2018

Data: 30/05/2018 (Quarta-feira)

30/05/2018 (Quarta-feira) Horário: 21h00 (de Brasília)

21h00 (de Brasília) Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Estádio do Morumbi, São Paulo (SP) Competição: Campeonato Brasileiro 2018 (8ª Rodada)

Campeonato Brasileiro 2018 (8ª Rodada) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Gols:

São Paulo: Nenê (19'/1ºT - Pênalti), Diego Souza (30'/1ºT) e Everton (49'/1ºT)

Nenê (19'/1ºT - Pênalti), Diego Souza (30'/1ºT) e Everton (49'/1ºT) Botafogo: Leonardo Valencia (15'/1ºT) e Rodrigo Pimpão (37'/2ºT)

Cartões Amarelos:

São Paulo: Nenê

Nenê Botafogo: Marcos Vinicius, Joel Carli, Matheus Fernandes

Escalações:

SÃO PAULO:

Sidão; Régis, Arboleda, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Petros, Marcos Guilherme, Nenê (Shaylon) e Everton (Valdívia); Diego Souza (Liziero).

Técnico: Diego Aguirre.

BOTAFOGO:

Jefferson; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso (Rodrigo Pimpão), João Pedro (Marcos Vinicius) e Leonardo Valencia; Luis Fernando (Aguirre) e Kieza.

Técnico: Alberto Valentim.