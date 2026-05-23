Virgínia será repórter na Copa do Mundo; entenda
Influenciadora fará parte da equipe da TV Globo
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A influenciadora Virgínia Fonseca será repórter durante a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. A participação da empresária será em conjunto com o programa "Domingão com Huck", da TV Globo, no qual ficará responsável por trazer, além dos bastidores do evento, temas relacionados a compras, alimentação e à rotina nos países-sedes.
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Virgínia, que até a sexta-feira (15) estava em um relacionamento com Vinícius Júnior, um dos principais nomes do futebol mundial e uma das maiores esperanças da Seleção Brasileira para o torneio, confirmou em suas redes sociais a participação no evento.
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— Toda honra e glória a Deus, 2026 é nosso e o hexa vem — disse a influenciadora.
A ida da celebridade para a Copa do Mundo parecia mais distante após o término do namoro com o camisa 7 do Real Madrid, mas, após o acontecimento, Luciano Huck e Angélica demonstraram apoio à influenciadora. O casal ligou para Virgínia, que compartilhou o momento nas redes.
Repercussão de Virgínia na Copa do Mundo
Após a confirmação de Virgínia na Copa do Mundo, influenciadores digitais e jornalistas, como Felipe Neto e Juca Kfouri, demonstraram insatisfação com o fato. De acordo com eles, a função de jornalista atribuída à empresária pela Globo é inadequada.
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Confira a postagem de Felipe Neto, que se referiu à ex de Vinicius Júnior como "tigrinha", em alusão às plataformas de apostas que já foram amplamente divulgadas por ela:
Na opinião de Juca Kfouri, jornalista esportivo, a situação é uma afronta à profissão:
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— É um acinte contra o jornalismo a Virgínia ser a repórter da Copa do Mundo. A Virgínia, que mal concatena duas frases, será repórter na Copa do Mundo. Quer dizer, é a esculhambação do entretenimento, mas 100% no lugar do jornalismo — afirmou.
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