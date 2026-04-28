Veja os gols de San Lorenzo x Santos: Cuello abre o placar e Gabigol empata

O San Lorenzo saiu na frente do placar contra o Santos, nesta terça-feira (28), na Argentina, pela 3ª rodada da Copa da Sul-Americana, com gol de Cuello. Minutos depois, Gabigol deixou tudo igual.

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O primeiro gol da partida aconteceu aos 26 minutos, quando o camisa 9 do San Lorenzo arriscou um arremate de fora da área. Com força e precisão, a bola parou no canto esquerdo do gol de Gabriel Brazão, que não conseguiu realizar a defesa.

Aos 32 minutos, após uma boa troca de passes do ataque do Santos, Gabigol conseguiu finalizar com precisão contra o gol adversário. A bola parou no fundo da rede, no canto esquerdo, do goleiro Gil, que não teve chances de parar o arremate.

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Veja os gols abaixo:

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