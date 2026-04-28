Defesa e falha Brazão em San Lorenzo x Santos chocam torcedores: 'Absurda'
Equipes se enfrentam pela fase de grupos da Sul-Americana
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O goleiro Gabriel Brazão teve um momento de destaque durante o primeiro tempo do confronto entre San Lorenzo e Santos. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
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A equipe argentina ficou próxima de abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Em uma bola cruzana na área do Peixe, o zagueiro Romaña conseguiu tocar de cabeça na direção do atacante Auzmendi, que encaixou um voleio.
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Com um reflexo apurado, Gabriel Brazão conseguiu se jogar em direção ao arremate para realizar a defesa. Nas redes sociais, torcedores do Peixe elogiaram a ação do arqueiro.
Veja a repercussão abaixo:
Minutos depois da defesa, o goleiro Gabriel Brazão sofreu o primeiro gol da partida. Aos 26 minutos, o atacante Cuello arriscou um chute de fora da área e o arqueiro não conseguiu alcançar a bola no lance. A ação gerou críticas.
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