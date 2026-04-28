Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para enfrentar o San Lorenzo

O Santos está pronto e escalado para buscar sua primeira vitória na Sul-Americana na noite desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, quando vai enfrentar o San Lorenzo pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. O Peixe é o lanterna do Grupo D da com apenas um ponto.

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Para esta partida quase que decisiva, o técnico Cuca mandará em campo tudo que tem de melhor à disposição, o que inclui a dupla ofensiva formada por Neymar e Gabigol.

Além deles, Igor Vinícius também retorna após cumprir suspensão e não atuar contra o Bahia. Já Gustavinho, que também estava suspenso, não deve viajar por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Gabriel Brazão também será reforço nesta partida depois ter sido ausência nos últimos dois jogos por conta do falecimento do pai, ocorrido no início da semana, enquanto Willian Arão volta para a equipe depois de ter sido preservado.

Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Rollheiser; Gabigol.

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Retrospecto de San Lorenzo x Santos

O Santos e o San Lorenzo se enfrentaram apenas seis vezes na história, com três vitórias do Peixe, dois empates e uma derrota. O último confronto ocorreu em 13 de abril de 2021, quando as equipes empataram por 2 a 2, pela Libertadores, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi realizada no Distrito Federal em razão da pandemia de Covid-19.

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