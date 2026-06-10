Conheça Letícia Carvalho, esposa de Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira Influenciadora concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance!

Esposa do atacante convocado para a Copa do Mundo e mãe dos dois filhos do jogador, Letícia Carvalho acompanha de perto um dos momentos mais especiais da carreira de Igor Thiago. A influenciadora viu dos bastidores a trajetória que levou o brasileiro de uma infância humilde, passando pelos trabalhos como pedreiro ao lado do pai, até a realização do sonho de defender a Seleção Brasileira.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Letícia abriu o coração sobre a vida longe do Brasil, a adaptação à Inglaterra, a família e a convocação para o Mundial.

Ao longo dessa caminhada, Letícia esteve ao lado do jogador em momentos de mudanças, adaptações e desafios. Atualmente morando na Inglaterra com a família, ela também precisou reconstruir a rotina longe do Brasil para acompanhar o crescimento profissional do marido.

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Apesar da visibilidade que acompanha a carreira de um atleta da Seleção Brasileira, Letícia faz questão de destacar que sua trajetória começou distante dos holofotes. Antes de conhecer Igor Thiago, com quem casou em 2023, ela estudava Direito e trabalhava como representante comercial de uma empresa de telefonia em Belo Horizonte.

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— Antes de conhecer o Igor, eu levava uma vida completamente comum. Estudava Direito, trabalhava como representante comercial de uma marca de telefones no centro de Belo Horizonte e sempre fui uma pessoa muito reservada — garantiu ao Lance!.

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A exposição pública aconteceu de forma gradual, acompanhando o crescimento profissional do atacante. Hoje, Letícia soma 43 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha momentos da rotina de jogos, e mensagens relacionadas à fé.

Letícia Carvalho e Igor Thiago oficializaram a união em 2023. (Foto: Reprodução)

Vida em Londres

A mudança para a Inglaterra, representou uma das maiores transformações na vida da família. Além da distância dos parentes e amigos, o casal precisou se adaptar a uma nova cultura, idioma e estilo de vida.

Segundo Letícia, a experiência fortaleceu os laços familiares e trouxe aprendizados importantes.

— Tivemos que nos adaptar a uma nova cultura, um novo idioma, novos costumes e até mesmo a uma forma diferente de viver o dia a dia. Ao mesmo tempo, foi uma experiência que nos fortaleceu muito como família — contou.

Letícia preparou festa para comemorar a convocação de Igor Thiago para a Seleção (Foto: Reprodução)

Filhos longe dos holofotes

Uma das características mais marcantes da presença digital de Letícia é a decisão de preservar a imagem dos filhos. Embora compartilhe momentos da rotina de jogos e sua vida, a influenciadora evita expor os rostos das crianças nas redes sociais. A escolha, segundo ela, está ligada ao desejo de proporcionar uma infância mais natural aos filhos.

— Acreditamos que algumas coisas precisam ser protegidas para serem plenamente vividas. Somos muito gratos pelo carinho que recebemos das pessoas, mas entendemos que nossos filhos não escolheram viver sob os holofotes. Por isso, procuramos preservar a infância deles e garantir que tenham a oportunidade de crescer com naturalidade, construindo sua própria identidade longe da exposição excessiva. Compartilhamos alguns momentos da nossa rotina, mas sempre com muito cuidado e responsabilidade, porque para nós a família é algo precioso demais para ser exposto sem limites — afirmou.

Igor Thiago ao lado dos filhos durante treino aberto da Seleção (Foto: Instagram/Reprodução)

Sonho da Seleção Brasileira

A convocação de Igor Thiago para a Copa do Mundo teve um significado especial para toda a família. Letícia afirma que acompanhou de perto não apenas as conquistas, mas também os momentos mais difíceis da carreira do atacante.

Entre lesões, períodos de espera e mudanças de país, ela viu o sonho da Seleção Brasileira ser construído aos poucos, principalmente onde o atacante brasileiro, do Brentford, encerrou a temporada 25/26 da Premier League como o vice-artilheiro do campeonato com 22 gols marcados.

— É emocionante. Talvez porque eu tenha visto de perto não apenas as conquistas, mas também os momentos difíceis que ninguém viu. Vi os períodos de espera, os desafios, as renúncias, as lesões, as orações e a perseverança. Por isso, quando vejo o Igor vivendo tudo isso hoje, meu coração se enche de gratidão — explicou.

A convocação para o Mundial também representa a realização de um objetivo antigo compartilhado pelo casal.

— Defender a Seleção Brasileira sempre foi um sonho muito presente na nossa família. Nós falávamos sobre isso quando ainda parecia distante, orávamos por isso e entregávamos esse desejo a Deus. Ver esse sonho se tornar realidade, e agora acompanhar a realização de uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Brasil, é algo difícil de descrever. Mais do que uma conquista profissional, eu enxergo esse momento como o resultado de muitos anos de trabalho, fé e perseverança. É a prova de que existem processos que só fazem sentido quando olhamos para trás. Poder testemunhar tudo isso de perto é um privilégio enorme e uma lembrança constante de que Deus é fiel às promessas que faz — completou.

Igor Thiago encerrou a temporada da Premier League como o <strong>vice-artilheiro</strong>, com 22 gols (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Parceria dentro e fora de campo

Além de acompanhar a carreira do atacante, Letícia considera que a união da família foi fundamental para enfrentar as mudanças exigidas pelo futebol profissional. Para a influenciadora, as conquistas do jogador são resultado de um esforço coletivo.

— Sempre digo que as conquistas são vividas por quem entra em campo, mas também por quem está ao lado sustentando, incentivando e acreditando nos momentos em que ninguém mais vê. Somos um time dentro e fora de campo — finalizou.

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