Santos terá desfalques e pouco tempo de preparação para duelo diante do Bahia

O Santos tem apenas seis vitórias em 24 partidas nesta temporada e ainda convive com muita pressão fora de campo por causa dos resultados irregulares dentro das quatro linhas, que não melhoraram nem mesmo com a troca no comando técnico há pouco mais de um mês: de Juan Pablo Vojvoda para Cuca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Depois de uma sequência de quatro partidas consecutivas na Vila Belmiro, em três competições diferentes, o saldo é negativo, com apenas uma vitória e a intensificação dos protestos por parte da torcida santista, que já vinha machucada muito antes do rebaixamento inédito do clube.

O próximo compromisso da equipe será neste sábado (25), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Cuca não poderá contar com duas das principais estrelas do time: Neymar e Gabriel Barbosa.

continua após a publicidade

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

O camisa 10 será poupado após atuar durante os 90 minutos em quatro partidas consecutivas. Gabigol está suspenso, assim como Igor Vinícius e Gustavinho. Cuca precisará encontrar alternativas para substituir os titulares e ainda esbarra no pouco tempo de preparação para o confronto, já que o Peixe entrou em campo na última quarta-feira (22), contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

E o Neymar?

Com o Santos fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, Cuca deve priorizar a utilização de Neymar na partida internacional da próxima terça-feira (28), às 19h (de Brasília), diante do San Lorenzo, na Argentina, pela terceira rodada da competição.

continua após a publicidade

O Peixe ainda não venceu no torneio e acumula uma derrota para o Deportivo Cuenca, no Equador, e um empate contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, na Vila Belmiro. Neymar vem sendo preservado para reduzir o risco de novas lesões, já que somente no ano passado sofreu quatro no total que impediram uma maior sequência de partidas pelo Alvinegro Praiano. Internamente, o Santos trata o confronto diante dos argentinos como decisivo para a sequência na competição.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.