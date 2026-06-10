logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Última atuação de Messi pela Argentina antes da Copa agita web: 'Aberração'

Craque argentino joga 25 minutos e marca na vitória sobre a Islândia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 04:20
Favorite o Lance! no Google
Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

Lionel Messi comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Islândia nesta terça-feira (9), em Alburn (EUA), no último amistoso dos hermanos antes da disputa da Copa do Mundo. O camisa 10 entrou no segundo tempo e fez um gol de pênalti. Valentín Barco abriu o placar na primeira etapa, e Thiago Almada deu números finais ao duelo.

continua após a publicidade
  • Argentina x Islândia

    Veja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanos

    Fora de Campo
    Há 4 horas
  • Lance!

    Repórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; veja

    Fora de Campo
    Há 6 horas
  • Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

    Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 19 horas

    • ➡️ Veja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanos

    Messi atuou por 25 minutos, o suficiente para fazer a diferença. Logo no primeiro toque na bola, serviu Lautaro Martínez cara a cara com o goleiro adversário, que derrubou o atacante da Inter de Milão dentro da área. Pênalti marcado pela arbiragem, cobrado e convertido pelo eterno camisa 10.

    Além do gol, o craque da Argentina teve atuação de destaque, com grande participação apesar dos pouco tempo em campo. Nas redes sociais, torcedores demostraram a admiração pelo jogador e exaltaram o desempenho diante da Islândia.

    continua após a publicidade

    No "X" (antigo Twitter), fãs brasileiros comentaram a partida de Messi pela Argentina. Comentários sobre o lance que levou ao gol de pênalti e até afirmações de "melhor do mundo" tomaram conta das redes. Confira abaixo algumas publicações.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Messi atinge recorde pela Argentina

    Na vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0, Lionel Messi quebrou um recorde da Albiceleste às vésperas da Copa do Mundo. O camisa 10 se tornou o jogador mais velho a balançar as redes com a camisa da seleção aos 38 anos, 11 meses e 10 dias.

    continua após a publicidade
    Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia
    Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Todd Kirkland / AFP)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Trionda bola copa do mundo 2026 adidas
    Copa do MundoDesafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do MundoHá 22 minutos
    Copa do MundoTuchel compara Neymar a Messi e CR7 antes da Copa: 'Um dos maiores'Há 3 horas
    Argentina x Islândia
    Fora de CampoVeja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanosHá 5 horas
    Fora de CampoRepórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; vejaHá 6 horas
    Copa do MundoQual astro da Copa você gostaria de ter na Seleção Brasileira? Vote!Há 9 horas
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Fora de CampoMauro Cezar critica Neymar e Carlo Ancelotti: 'Constrangedor'Há 12 horas

    Mais LANCE!

    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
    Casa CazéTV anuncia lineup de peso em abertura de evento
    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
    CazéTV renova acordo com o Disney+; plataforma exibirá a Copa do Mundo
    CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo
    Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador
    Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira
    Ex de Rodrygo termina com cria do Fluminense um dia após chá revelação
    Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo
    Haaland
    Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland
    Minha superstição #3: Renata Mendonça aposta em famoso bordão do futebol
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
    Wilton Pereira é o melhor árbitro brasileiro para a abertura da Copa? Opine!
    Wilton Pereira Sampaio durante um jogo do Campeonato Braileiro
    Escolha de Wilton Pereira para apitar abertura da Copa viraliza: 'Sempre vai'