Última atuação de Messi pela Argentina antes da Copa agita web: 'Aberração' Craque argentino joga 25 minutos e marca na vitória sobre a Islândia

Lionel Messi comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Islândia nesta terça-feira (9), em Alburn (EUA), no último amistoso dos hermanos antes da disputa da Copa do Mundo. O camisa 10 entrou no segundo tempo e fez um gol de pênalti. Valentín Barco abriu o placar na primeira etapa, e Thiago Almada deu números finais ao duelo.

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➡️ Veja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanos

Messi atuou por 25 minutos, o suficiente para fazer a diferença. Logo no primeiro toque na bola, serviu Lautaro Martínez cara a cara com o goleiro adversário, que derrubou o atacante da Inter de Milão dentro da área. Pênalti marcado pela arbiragem, cobrado e convertido pelo eterno camisa 10.

Além do gol, o craque da Argentina teve atuação de destaque, com grande participação apesar dos pouco tempo em campo. Nas redes sociais, torcedores demostraram a admiração pelo jogador e exaltaram o desempenho diante da Islândia.

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No "X" (antigo Twitter), fãs brasileiros comentaram a partida de Messi pela Argentina. Comentários sobre o lance que levou ao gol de pênalti e até afirmações de "melhor do mundo" tomaram conta das redes. Confira abaixo algumas publicações.

O Messi é uma aberração, esse fdp joga demais ainda pqp — CATARINO 🦅 (@luizcatarino_) June 10, 2026

OLHA O PASSE DO MESSI NO PRIMEIRO TOQUE NA BOLA KKKKKKKKKKKKKKKK



BIZARRO.pic.twitter.com/7jGDwXcOBU — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) June 10, 2026

O Messi é muito diferente, como ele somplifica as coisas, como faz parecer esse "bicho de 7 cabeças" chamado futebol se tornar fácil de praticar. — antonio maia (@antoniomaia14) June 10, 2026

Enquanto Lionel Messi pisar de chuteira em um campo de futebol, ele continuará sendo o melhor do mundo! pic.twitter.com/MmhJ5VSQAZ — 🅰️quariAnja (@BeaaaRK) June 10, 2026

Messi é uma aberração da natureza — y' (@yanFTO) June 10, 2026

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Messi atinge recorde pela Argentina

Na vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0, Lionel Messi quebrou um recorde da Albiceleste às vésperas da Copa do Mundo. O camisa 10 se tornou o jogador mais velho a balançar as redes com a camisa da seleção aos 38 anos, 11 meses e 10 dias.

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Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Todd Kirkland / AFP)

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