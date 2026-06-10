Neymar Pai aluga mansão com diárias de até R$ 20,2 mil para Copa do Mundo; veja Base da família do jogador ficará nos Estados Unidos

Neymar Pai alugou uma mansão em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, para receber familiares e amigos próximos do jogador durante a Copa do Mundo de 2026. O imóvel fica em um condomínio de luxo e é avaliado em US$ 14,5 milhões (R$ 75,3 milhões na cotação atual), tendo diárias de até R$ 20,2 mil.

continua após a publicidade

➡️ Conheça Letícia Carvalho, esposa de Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira

A propriedade tem 16 quartos e foi escolhida para servir como base da família do camisa 10 durante o torneio. A residência pertence a um condomínio voltado para aluguéis de temporada destinados a turistas em férias.

➡️ Minha superstição #4: Caio Ribeiro revela hábito nas transmissões dos jogos

Estrutura da mansão alugada por Neymar pai

A mansão conta com decoração inspirada em Star Wars em alguns ambientes. O imóvel possui uma réplica em tamanho real do personagem Darth Vader. Há também uma réplica de Han Solo congelado em carbonita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A propriedade oferece infraestrutura completa de lazer. O casarão tem salão de jogos, piscina, academia, quadra de basquete, pista de boliche e fliperamas.

A residência fica a 12 minutos de carro do complexo de parques da Disney. A proximidade com atrações turísticas facilita o acesso a entretenimento durante o período da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O condomínio oferece residências que variam de três a 16 dormitórios. A estrutura do empreendimento inclui campos de golfe, um parque aquático de cinco hectares, academias e atividades voltadas para famílias.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Mansão alugada por Neymar Pai (Foto: Reprodução)

Sala de cinema da mansão alugada por Neymar Pai (Foto: Reprodução)

Pista de boliche na mansão alugada por Neymar pai (Foto: Reprodução)

Quarto temático de Stars Wars da mansão (Foto: Reprodução)