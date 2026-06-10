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Neymar Pai aluga mansão com diárias de até R$ 20,2 mil para Copa do Mundo; veja

Base da família do jogador ficará nos Estados Unidos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 09:19
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Mansão alugada por Neymar Pai para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Mansão alugada por Neymar Pai para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Neymar Pai alugou uma mansão em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, para receber familiares e amigos próximos do jogador durante a Copa do Mundo de 2026. O imóvel fica em um condomínio de luxo e é avaliado em US$ 14,5 milhões (R$ 75,3 milhões na cotação atual), tendo diárias de até R$ 20,2 mil.

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    A propriedade tem 16 quartos e foi escolhida para servir como base da família do camisa 10 durante o torneio. A residência pertence a um condomínio voltado para aluguéis de temporada destinados a turistas em férias.

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    Estrutura da mansão alugada por Neymar pai

    A mansão conta com decoração inspirada em Star Wars em alguns ambientes. O imóvel possui uma réplica em tamanho real do personagem Darth Vader. Há também uma réplica de Han Solo congelado em carbonita.

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    A propriedade oferece infraestrutura completa de lazer. O casarão tem salão de jogos, piscina, academia, quadra de basquete, pista de boliche e fliperamas.

    A residência fica a 12 minutos de carro do complexo de parques da Disney. A proximidade com atrações turísticas facilita o acesso a entretenimento durante o período da Copa do Mundo.

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    O condomínio oferece residências que variam de três a 16 dormitórios. A estrutura do empreendimento inclui campos de golfe, um parque aquático de cinco hectares, academias e atividades voltadas para famílias.

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    Mansão alugada por Neymar Pai (Foto: Reprodução)
    Mansão alugada por Neymar Pai (Foto: Reprodução)
    Sala de cinema da mansão alugada por Neymar Pai (Foto: Reprodução)
    Sala de cinema da mansão alugada por Neymar Pai (Foto: Reprodução)
    Pista de boliche na mansão alugada por Neymar pai (Foto: Reprodução)
    Pista de boliche na mansão alugada por Neymar pai (Foto: Reprodução)
    Quarto temático de Stars Wars da mansão (Foto: Reprodução)
    Quarto temático de Stars Wars da mansão (Foto: Reprodução)
    Quarto temático de Star Wars (Foto: Reprodução)
    Quarto temático de Star Wars (Foto: Reprodução)
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