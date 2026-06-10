Felipe Melo coloca Brasil à frente de uma das favoritas a Copa do Mundo: 'Com respeito' Estreia do Mundial acontece nesta quinta-feira (11)

O ex-jogador Felipe Melo declarou ver a Seleção Brasileira como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026. Ao ranquear as equipes que vão disputar o torneio, o atual comentarista colocou o Brasil à frente da Argentina, a atual campeã do Mundial.

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A declaração aconteceu durante a programação dos canais Sportv, na última terça-feira (9). Na ocasião, Felipe Melo debatia com os jornalistas André Rizek e Eric Faria, além do ex-jogador Paulo Nunes, as equipes favoritas ao título da Copa.

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— Com todo respeito a todas as seleções, tem França, Portugal e Espanha. Mas hoje, não coloco a Argentina à frente do Brasil. Não vejo eles melhores que a gente — disse o ex-jogador.

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A declaração de Felipe Melo surpreendeu os companheiros de programa. O jornalista André Rizek foi o primeiro a se manifestar contra: "É que eles (Argentina) venceram da gente (Brasil) nesse ciclo".

— É a minha opinião. É muito patriotismo dizer isso? Clubismo? Mas é o que penso de verdade — respondeu Felipe, diante da posição do companheiro de programa.

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Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Faltam apenas três dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.

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Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.

Antes de entrar em campo, Carlo Ancelotti, Neymar e companhia se concentram no CT Columbia Park, do New York Red Bulls, em Nova Jersey. O camisa 10, busca se recuperar de lesão e, é ausência confirmada para a estreia da Seleção.

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