Prefeitura entra em ação e confirma Alzirão para Copa do Mundo Tradicional festa carioca retorna após ausência em Mundial de 2022

A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a realização da festa do Alzirão, na Tijuca, Zona Norte da cidade, para a Copa do Mundo de 2026. O prefeito Eduardo Cavaliere anunciou a decisão nesta quarta-feira (10) por meio das redes sociais. A organização havia cancelado o evento dois dias antes por falta de documentação municipal.

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A liberação aconteceu após reunião entre órgãos da Prefeitura do Rio e a Polícia Militar. O encontro viabilizou a emissão dos documentos necessários para o funcionamento da festa. O evento servirá como ponto de encontro para torcedores da seleção brasileira durante os jogos da Copa do Mundo.

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A organização anunciou o cancelamento da festa na última segunda-feira (8) devido à ausência de liberação de documentos pela prefeitura. A situação foi revertida após a articulação entre diferentes órgãos municipais e a Polícia Militar. O prefeito Eduardo Cavaliere comemorou o fato.

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— Seguinte, jogo de Copa do Mundo só acaba quando termina. Então, esse negócio de que não vai ter Alzirão acabou. Tem mais nada disso. Aos 45 minutos do segundo tempo, estou aqui com a organização do evento. Acabamos de ter uma reunião, inclusive com a Polícia Militar, para garantirmos que na Copa de 2026, tudo esteja em direção ao hexa. Alzirão devidamente autorizada. Alô torcida! — disse Eduardo Cavaliere.

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Festa do Alzirão

O Alzirão possui 48 anos de tradição como ponto de encontro de torcedores. O evento não aconteceu em 2022. Este será o retorno da festa após esse período.

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O local receberá decoração temática com bandeirinhas, bandeirão e telões para exibição dos jogos. A programação incluirá apresentações dos grupos de pagode Revelação, Clareou e Bom Gosto. Haverá ativações da patrocinadora Sportingbet durante o evento. A entrada será gratuita.

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