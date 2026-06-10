Minha superstição #4: Caio Ribeiro revela hábito nas transmissões dos jogos Ex-jogador revelou suas superstições com o futebol

O ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro foi o quarto entrevistado da série "Minha Superstição", do Lance!, e revelou os hábitos que o acompanharam durante a carreira dentro de campo, além de projetar os favoritos para a Copa do Mundo de 2026.

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Apesar de admitir que nunca foi um homem de muitas crenças no futebol, Caio contou que mantinha um ritual simples antes de entrar em campo quando ainda atuava profissionalmente.

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— Quando eu jogava, eu fazia o sinal da cruz, eu me benzia para pedir proteção. Era a única superstição, se se pode chamar assim, que eu fazia na hora de entrar em campo — revelou.

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Atualmente, trabalhando como comentarista, Caio afirma que a preparação profissional substituiu qualquer ritual ligado à sorte. Ainda assim, confessou carregar um objeto que se tornou companhia inseparável nas transmissões.

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— Eu tenho a minha preparação. Eu estudo, acompanho a semana que antecede o jogo, converso com os jogadores e com a comissão técnica. E não sei se pode ser uma superstição, mas eu sempre tenho uma bolinha comigo — contou.

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— É uma bola que eu deixo dentro da mala para me divertir no quarto do hotel, para ficar apertando durante os jogos. Então ela sempre me acompanha. Nem é uma só, é uma coleção, então cada hora eu estou com uma — completou.

Ancelotti, técnico da Seleção, e Bruno Guimarães caminham no CT do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ao projetar o desfecho da Copa do Mundo, Caio separou a análise entre razão, surpresa e emoção. Para ele, a principal candidata ao título é a França.

— O lado racional me diz que vai ser a França — afirmou.

Já como possível surpresa do torneio, o comentarista apostou em Portugal.

— O lado de zebra, de surpresa, porque eu acho que zebra é uma palavra muito pesada, eu acho que quem pode aparecer é Portugal, porque tem uma geração muito talentosa — avaliou.

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Se a razão aponta para a França, o coração de Caio fala mais alto quando o assunto é a Seleção Brasileira. O comentarista não escondeu o desejo de ver o Brasil conquistar o hexacampeonato mundial e ainda imaginou um roteiro especial para o título.

— E com o coração, sem dúvida nenhuma, o Brasil trazendo esse Hexa, com o gol do título do Neymar, para calar um monte de gente que fala bobagem por aí — concluiu.

Confira o vídeo completo:

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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