Minha superstição #4: Caio Ribeiro revela hábito nas transmissões dos jogos
Ex-jogador revelou suas superstições com o futebol
O ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro foi o quarto entrevistado da série "Minha Superstição", do Lance!, e revelou os hábitos que o acompanharam durante a carreira dentro de campo, além de projetar os favoritos para a Copa do Mundo de 2026.
Apesar de admitir que nunca foi um homem de muitas crenças no futebol, Caio contou que mantinha um ritual simples antes de entrar em campo quando ainda atuava profissionalmente.
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— Quando eu jogava, eu fazia o sinal da cruz, eu me benzia para pedir proteção. Era a única superstição, se se pode chamar assim, que eu fazia na hora de entrar em campo — revelou.
Atualmente, trabalhando como comentarista, Caio afirma que a preparação profissional substituiu qualquer ritual ligado à sorte. Ainda assim, confessou carregar um objeto que se tornou companhia inseparável nas transmissões.
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— Eu tenho a minha preparação. Eu estudo, acompanho a semana que antecede o jogo, converso com os jogadores e com a comissão técnica. E não sei se pode ser uma superstição, mas eu sempre tenho uma bolinha comigo — contou.
— É uma bola que eu deixo dentro da mala para me divertir no quarto do hotel, para ficar apertando durante os jogos. Então ela sempre me acompanha. Nem é uma só, é uma coleção, então cada hora eu estou com uma — completou.
Ao projetar o desfecho da Copa do Mundo, Caio separou a análise entre razão, surpresa e emoção. Para ele, a principal candidata ao título é a França.
— O lado racional me diz que vai ser a França — afirmou.
Já como possível surpresa do torneio, o comentarista apostou em Portugal.
— O lado de zebra, de surpresa, porque eu acho que zebra é uma palavra muito pesada, eu acho que quem pode aparecer é Portugal, porque tem uma geração muito talentosa — avaliou.
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Se a razão aponta para a França, o coração de Caio fala mais alto quando o assunto é a Seleção Brasileira. O comentarista não escondeu o desejo de ver o Brasil conquistar o hexacampeonato mundial e ainda imaginou um roteiro especial para o título.
— E com o coração, sem dúvida nenhuma, o Brasil trazendo esse Hexa, com o gol do título do Neymar, para calar um monte de gente que fala bobagem por aí — concluiu.
Confira o vídeo completo:
Seleção rumo à Copa do Mundo 2026
A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).
A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.
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