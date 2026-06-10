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Gol perdido de Madueke em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: 'Não dá'

Equipes se enfrentam às vésperas da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 19:10
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Inglaterra está vencendo a Costa Rica pelo amistoso internacional ás vésperas da Copa do Mundo. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Inglaterra está vencendo a Costa Rica pelo amistoso internacional ás vésperas da Copa do Mundo. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira (10), em Orlando, teve o início adiado por causa das condições climáticas, apesar disso, a partida rolou e aos nove minutos Declan Rice abriu o placar para a seleção inglesa. No entanto, o atacante inglês Madueke perdeu uma chance que fez com que os ingleses se revoltassem.

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  • Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

    Veja gols em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice, Gordon e Watkins marcam

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  • Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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    Quando o cronometro marcava os 35 minutos do primeiro tempo, Madueke recebe belo passe e fica na cara do gol. O atacante ganha do goleiro, se atrapalha um pouco e acerta a trave. Incrível o gol perdido.

    Veja a chance perdida:

    Nas redes sociais, torcedores ingleses não acreditaram na chance desperdiçada pelo atacante do Arsenal, e afirmaram que lances como esse não podem acontecer na Copa do Mundo.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: Madueke sobre Rio ainda me deixa perplexo

    Tradução: Bowen deve estar furioso assistindo essa atuação do Madueke.

    Tradução: Madueke desperdiçando grandes chances e Gordon simulando? Isso é herança inglesa bem aqui. #ENGCRC

    Tradução: Madueke e Gordon para casa, eles estão nos envergonhando.

    Tradução: Madueke viu o gol, o goleiro, a rede, e ainda assim encontrou um jeito de errar todos os três. Alguns erros doem uma vez. Esse vai viver em compilações de melhores momentos para sempre. Doloroso de assistir.

    Como foi a partida?

    Diferente do jogo contra a Nova Zelândia, a Inglaterra começou a partida em alta intensidade e rapidamente colecionou oportunidades de gol. Após jogada pela esquerda de Anthony Gordon, Declan Rice completou o cruzamento rasteiro para abrir o placar para os ingleses. Na sequência, os ingleses seguiram no ataque, mas pararam no goleiro Patrick Sequeira, que fez grande defesa em cabeçada de Harry Kane.

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    Minutos depois, Madueke partiu em velocidade e driblou o arqueiro da Costa Rica, mas, mesmo com o gol aberto, finalizou na trave e perdeu grande chance. Nos acréscimos, o VAR checou pênalti em Gordon, mas a decisão em campo foi mantida.

    A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    No retorno para a segunda etapa, a Inglaterra começou a utilizar reservas, mas sem deixar a Costa Rica chegar ao ataque. Aos 20 minutos, Jude Bellingham fez grande jogada pela esquerda e rolou para Eberiche Eze. O meia do Arsenal finalizou e o lateral costarriquenho Darril Araya cortou com o braço, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Anthony Gordon acertou o ângulo e ampliou a vantagem inglesa.

    Ao fim, a Inglaterra seguiu no ataque, mas sem conseguir marcar mais gols. Com o apito final, os ingleses consolidaram a vitória por 2 a 0 e encerraram a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

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