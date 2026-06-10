Gol perdido de Madueke em Inglaterra x Costa Rica choca ingleses: 'Não dá' Equipes se enfrentam às vésperas da Copa do Mundo

O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira (10), em Orlando, teve o início adiado por causa das condições climáticas, apesar disso, a partida rolou e aos nove minutos Declan Rice abriu o placar para a seleção inglesa. No entanto, o atacante inglês Madueke perdeu uma chance que fez com que os ingleses se revoltassem.

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Quando o cronometro marcava os 35 minutos do primeiro tempo, Madueke recebe belo passe e fica na cara do gol. O atacante ganha do goleiro, se atrapalha um pouco e acerta a trave. Incrível o gol perdido.

Veja a chance perdida:

NONI MADUEKE, HOW DID YOU MISS THAT? 🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/KXd3qKJ6WL — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2026

Nas redes sociais, torcedores ingleses não acreditaram na chance desperdiçada pelo atacante do Arsenal, e afirmaram que lances como esse não podem acontecer na Copa do Mundo.

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Veja a repercussão:

Madueke over Rio still baffles me https://t.co/j8IElSHn5Q — AnfieldLad 🇦🇷🇩🇪🇧🇷🇯🇵🇳🇱🇸🇪 (@anfieldlad10) June 10, 2026

Tradução: Madueke sobre Rio ainda me deixa perplexo

Bowen must be fuming watching this Madueke performance — CS7 (@westham_97) June 10, 2026

Tradução: Bowen deve estar furioso assistindo essa atuação do Madueke.

Madueke fumbling big chances and Gordon diving? This is England heritage right here. #ENGCRC — JS (@JackSimmons101) June 10, 2026

Tradução: Madueke desperdiçando grandes chances e Gordon simulando? Isso é herança inglesa bem aqui. #ENGCRC

Send Madueke and Gordon home, they're are embarrassing us. — Fergie Time (@AlexFergie) June 10, 2026

Tradução: Madueke e Gordon para casa, eles estão nos envergonhando.

Madueke saw the goal, the keeper, the net, and still found a way to miss all three. Some misses hurt once. That one will live in highlight reels forever. Painful to watch. — Thomas Gilmer (@kareemnetwork) June 10, 2026

Tradução: Madueke viu o gol, o goleiro, a rede, e ainda assim encontrou um jeito de errar todos os três. Alguns erros doem uma vez. Esse vai viver em compilações de melhores momentos para sempre. Doloroso de assistir.

Como foi a partida?

Diferente do jogo contra a Nova Zelândia, a Inglaterra começou a partida em alta intensidade e rapidamente colecionou oportunidades de gol. Após jogada pela esquerda de Anthony Gordon, Declan Rice completou o cruzamento rasteiro para abrir o placar para os ingleses. Na sequência, os ingleses seguiram no ataque, mas pararam no goleiro Patrick Sequeira, que fez grande defesa em cabeçada de Harry Kane.

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Minutos depois, Madueke partiu em velocidade e driblou o arqueiro da Costa Rica, mas, mesmo com o gol aberto, finalizou na trave e perdeu grande chance. Nos acréscimos, o VAR checou pênalti em Gordon, mas a decisão em campo foi mantida.

A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

No retorno para a segunda etapa, a Inglaterra começou a utilizar reservas, mas sem deixar a Costa Rica chegar ao ataque. Aos 20 minutos, Jude Bellingham fez grande jogada pela esquerda e rolou para Eberiche Eze. O meia do Arsenal finalizou e o lateral costarriquenho Darril Araya cortou com o braço, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Anthony Gordon acertou o ângulo e ampliou a vantagem inglesa.

Ao fim, a Inglaterra seguiu no ataque, mas sem conseguir marcar mais gols. Com o apito final, os ingleses consolidaram a vitória por 2 a 0 e encerraram a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

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