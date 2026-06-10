Messi ganha destaque de imprensa mundial após Argentina x Islândia: 'Mete medo' Atacante foi decisivo em vitória dos argentinos

A Argentina venceu a Islândia por 3 a 0, na última terça-feira (9), nos Estados Unidos, em um último teste antes da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o atacante Lionel Messi entrou durante o segundo tempo do confronto e foi um dos destaques da vitória. A atuação do camisa 10 repercutiu na imprensa internacional.

continua após a publicidade

➡️ Copa do Mundo: jornalistas projetam zebras, favoritos e decepções do torneio

Às vésperas do Mundial, Lionel Messi exibiu toda sua qualidade no confronto contra os islandeses. Ele entrou em campo aos 70 minutos, no lugar de Giuliano Simeone, quando a Argentina vencia por apenas 1 a 0.

➡️ Pedido de Dembélé a Mbappé antes da Copa chama atenção: 'Cuidado'

Com o craque em campo, a equipe do técnico Lionel Scaloni melhorou o desempenho e marcou mais dois gols, sendo um deles de autoria do camisa 10. Diante do cenário, a imprensa internacional repercutiu animada a atuação do atacante.

continua após a publicidade

O jornal "As", da espanha, classificou a partida de Messi como intimidadora. O jornalista Héctor Pérez afirmou que as atuais campeãs da Copa do Mundo, junto com o astro, impõem medo para a edição deste ano.

— Messi é intimidador — classificou o comunicador espanhol.

Jornal As destaca partida de Messi em Argentina x Islândia (Foto: Reprodução)

A opinião foi compartilhada pelos jornais "L'Equipe", da França, Marca, da Espanha, e Olé, da Argentina, que também destacaram a partida do camisa 10. O veículo francês classificou a atuação de Messi como decisiva. Já o espanhol preferiu a palavra "sensacional", e por último, o argentino destacou a preparação para o Mundial.

continua após a publicidade

L'Equipe destaca Messi em vitória da Argentina antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Marca elogia atuação de Messi em Argentina x Islândia (Foto: Reprodução)

Messi é destaque de vitória da Argentina sobre a Islândia no Olé (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Argentina na Copa do Mundo

Faltam seis dias para a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Lionel Scaloni entra em campo na terça-feira (16), às 22h (de Brasília), para enfrentar a Argélia, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J.

Além da equipe africana, Lionel Messi e companhia também enfrentam a Áustria e a Jordânia na primeira fase do Mundial. Os confrontos contras as respectivas seleções acontecem nos dias 22 e 27 de junho.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável