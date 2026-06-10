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Messi ganha destaque de imprensa mundial após Argentina x Islândia: 'Mete medo'

Atacante foi decisivo em vitória dos argentinos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 10:59
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Messi comemora gol marcado em Argentina x Islândia (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Messi comemora gol marcado em Argentina x Islândia (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Argentina venceu a Islândia por 3 a 0, na última terça-feira (9), nos Estados Unidos, em um último teste antes da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o atacante Lionel Messi entrou durante o segundo tempo do confronto e foi um dos destaques da vitória. A atuação do camisa 10 repercutiu na imprensa internacional.

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    Às vésperas do Mundial, Lionel Messi exibiu toda sua qualidade no confronto contra os islandeses. Ele entrou em campo aos 70 minutos, no lugar de Giuliano Simeone, quando a Argentina vencia por apenas 1 a 0.

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    Com o craque em campo, a equipe do técnico Lionel Scaloni melhorou o desempenho e marcou mais dois gols, sendo um deles de autoria do camisa 10. Diante do cenário, a imprensa internacional repercutiu animada a atuação do atacante.

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    O jornal "As", da espanha, classificou a partida de Messi como intimidadora. O jornalista Héctor Pérez afirmou que as atuais campeãs da Copa do Mundo, junto com o astro, impõem medo para a edição deste ano.

    — Messi é intimidador — classificou o comunicador espanhol.

    Jornal As destaca partida de Messi em Argentina x Islândia (Foto: Reprodução)
    Jornal As destaca partida de Messi em Argentina x Islândia (Foto: Reprodução)

    A opinião foi compartilhada pelos jornais "L'Equipe", da França, Marca, da Espanha, e Olé, da Argentina, que também destacaram a partida do camisa 10. O veículo francês classificou a atuação de Messi como decisiva. Já o espanhol preferiu a palavra "sensacional", e por último, o argentino destacou a preparação para o Mundial.

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    L'Equipe destaca Messi em vitória da Argentina antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    L'Equipe destaca Messi em vitória da Argentina antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Marca elogia atuação de Messi em Argentina x Islândia (Foto: Reprodução)
    Marca elogia atuação de Messi em Argentina x Islândia (Foto: Reprodução)
    Messi é destaque de vitória da Argentina sobre a Islândia no Olé (Foto: Reprodução)
    Messi é destaque de vitória da Argentina sobre a Islândia no Olé (Foto: Reprodução)

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    Argentina na Copa do Mundo

    Faltam seis dias para a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Lionel Scaloni entra em campo na terça-feira (16), às 22h (de Brasília), para enfrentar a Argélia, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo J.

    Além da equipe africana, Lionel Messi e companhia também enfrentam a Áustria e a Jordânia na primeira fase do Mundial. Os confrontos contras as respectivas seleções acontecem nos dias 22 e 27 de junho.

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