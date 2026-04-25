Com desfalques, Santos visita o Bahia pelo Brasileirão; veja escalação

O Santos entra em campo neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será o primeiro de uma sequência de quatro partidas fora de casa da equipe comandada pelo técnico Cuca.

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O Peixe não contará com Neymar, que será poupado após atuar durante os 90 minutos nas últimas quatro partidas. O camisa 10 deve se juntar ao elenco na Argentina, onde a equipe enfrenta o San Lorenzo, na próxima terça-feira (28), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Além dele, Gabriel Barbosa, Igor Vinícius e Gustavinho estão suspensos e também são desfalques.

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Santos divulga escalação do duelo contra o Bahia. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

A principal novidade na escalação será o zagueiro João Ananias, de apenas 18 anos, que formará dupla com Lucas Veríssimo. O jogador foi promovido recentemente ao time profissional e tem contrato com o clube até julho de 2030. Ele chegou ao Santos com apenas 11 anos e foi relacionado pela primeira vez pelo então técnico Cléber Xavier, em agosto do ano passado, no duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

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Outra novidade no time titular será o goleiro Diógenes, que assume a vaga de Gabriel Brazão. O arqueiro perdeu o pai na última segunda-feira (20) e não participou de três dias de atividades no CT Rei Pelé, nem do duelo contra o Coritiba. Ele retornou aos treinos na última quinta-feira (24), mas não foi relacionado.

Por outro lado, o técnico Cuca terá o retorno de peças que brigam por titularidade. Uma delas é o atacante Rony, que estava lesionado e agora está à disposição do treinador, assim como Rollheiser. Lautaro Díaz, que não foi relacionado para a partida da Copa do Brasil no meio de semana, também aparece na lista.

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O Santos é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. São apenas três vitórias em 12 jogos, além de quatro empates e cinco derrotas. O Alvinegro Praiano está a apenas um ponto do Corinthians, primeiro clube na zona de rebaixamento. Pelo Brasileirão, a equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Fluminense, na Vila Belmiro. No meio da semana, empatou por 0 a 0 com o Coritiba, em casa, pela Copa do Brasil.

O Bahia ocupa a 5ª colocação no Brasileirão, com 20 pontos: nove a menos que o líder Palmeiras. A equipe soma seis vitórias em 11 partidas, além de dois empates e três derrotas. O Esquadrão de Aço vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, e também perdeu no meio da semana para o Remo por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil.

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Escalações:

BAHIA (Técnico interino: Charles Hembert) Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.

SANTOS (Técnico: Cuca) Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Rony e Thaciano.

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