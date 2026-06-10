Veja gols de Portugal x Nigéria: Portugueses vencem após atuação ruim de Ronaldo Cristiano faz seu último amistoso pré-Copa antes de sua última Copa do Mundo

Portugal e Nigéria disputam, em Leiria, o último amistoso da seleção portuguesa antes da Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira (11). Durante os primeiros minutos do jogo, Cristiano Ronaldo perdeu grande chance, depois Pedro Neto abriu o placar. Em escanteio, Ronaldo perdeu novamente, e logo a Nigéria empatou.

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➡️Europeus se chocam com gol perdido por Cristiano Ronaldo: 'Como?'

Veja os gols:

Pedro Neto abre o placar

Nigéria empata com Adams.

Francisco Conceição coloca Portugal na frente mais uma vez.

Cristiano Ronaldo reage durante derrota de Portugal para a Irlanda nas Eliminatórias (Foto: Paul Faith / AFP)

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A seleção de Cristiano Ronaldo viajará para os Estados Unidos apenas na sexta-feira (12). A delegação portuguesa tem chegada prevista à Flórida. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o técnico Roberto Martínez explicou a estratégia adotada pela comissão técnica.

— Estivemos nos Estados Unidos em março. Trabalhamos questões como altitude, adaptação ao fuso horário e umidade. Também teremos dois jogos em Houston, em um estádio fechado, ambiente que já conhecemos e no qual trabalhamos durante esse período — explicou.

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Preparação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo

Portugal terá pouco tempo de preparação nos Estados Unidos antes da estreia na Copa do Mundo. Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira. O técnico da seleção portuguesa também falou o assunto na sua última coletiva de imprensa.

- Temos quatro jogadores que tiveram sete dias de poder recomeçar a época e para nós é utilizar. É o meu terceiro Mundial e é utilizar a experiência que tive nos outros Mundiais para perceber o que o time de Portugal precisa para a preparação dos jogos - completou.

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Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano antes do compromisso inaugural. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.

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