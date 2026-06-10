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Copa do Mundo: saiba tudo sobre a transmissão da CazéTV

Canal será o único que exibirá os 104 jogos do torneio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 07:10
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Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
CazéTV transmitirá a Copa do Mundo no YouTube (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira (11) com o duelo entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. A CazéTV é a única emissora brasileira que obtém o direito de transmissão de todos os 104 jogos do torneio mundial. Saiba com o Lance! detalhes da programação do canal para a cobertura do evento.

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  • Diogo Defante cobrirá a Copa pela CazéTV (Foto: Reprodução)

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    Após transmitir um jogo por dia da Copa do Catar em 2022, a CazéTV ampliou o seu leque e terá, além de todos os jogos da competição, exclusividade em partidas de grandes seleções, como a estreia de Espanha, Argentina, Alemanha e Portugal. O principal atrativo do canal para o torneio é o fato de os jogos serem distribuídos de graça para o público no YouTube.

    Além da transmissão dos jogos, o canal terá uma programação de 24 horas focada na competição, com programas clássicos da casa, como o Copa Zona e do geral CazéTV.

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    Confira alguns jogos exclusivos da CazéTV na primeira rodada da fase de grupos

    11/06 - 23h — Coreia do Sul x Tchéquia

    12/06 - 16h — Canadá x Bósnia-Herzegovina

    13/06 - 16h — Catar x Suíça

    13/06 - 22h — Haiti x Escócia

    14/06 - 14h — Alemanha x Curaçao

    15/06 - 13h — Espanha x Cabo Verde

    15/06 - 22h — Irã x Nova Zelândia

    16/06 - 19h — Noruega x Iraque

    16/06 - 22h — Argentina x Argélia

    17/06 - 14h — Portugal x RD Congo

    17/06 - 20h — Gana x Panamá

    A equipe da CazéTV

    A equipe será dividida em alguns núcleos de trabalho, com repórteres in loco nas sedes da competição, narradores e comentaristas nos estúdios e apresentadores e influenciadores na Casa CazéTV.

    ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A emissora aposta no protagonismo de ex-atletas para as transmissões. Nomes como Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha são alguns dos confirmados. A responsabilidade da narração está nas vozes de Luis Felipe Freitas, Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo. Outro profissional que foi contratado no último mês foi o correspondente Fred Caldeira, ex-TNT Sports, que comentará os jogos do Mundial.

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    Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari estão responsáveis por acompanhar a Copa do Mundo de perto. Além deles, Diogo Defante também estará presente para providenciar o humor e entretenimento característicos do canal.

    Casimiro, Luis Felipe Freitas e Beltrão farão parte da cobertura da Copa na CazéTV (Foto: Divulgação)
    Casimiro, Luis Felipe Freitas e Beltrão farão parte da cobertura da Copa na CazéTV (Foto: Divulgação)

    Casa CazéTV

    Além de transmitir os jogos oficialmente, a empresa fará uma grande ativação no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, e no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, que contará com telões exibindo os jogos, shows e atividades interativas para o público presente. O projeto realizado de maneira conjunta com a agência tm1 será um grande complexo voltado para o entretenimento.

    Com ingressos já disponíveis no Sympla, o local receberá torcedores nos jogos da Seleção Brasileira e na grande final da competição no dia 19 de julho, com capacidade máxima de 2.000 pessoas. A programação da fase de grupos já está confirmada para os dias 13 de junho (Brasil x Marrocos às 19h), 19 de junho (Brasil x Haiti às 21h30) e 24 de junho (Escócia x Brasil às 19h), além da grande final.

    Focada em proporcionar experiências culturais junto ao esporte, a Casa CazéTV fará rodas de samba comandadas pelo grupo Cozinha Arrumada, enquanto as demais atrações musicais serão divulgadas nos próximos dias. O local também servirá de cenário para programas oficiais do canal.

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    Nos dias de jogos do Brasil no Rio de Janeiro, o pré-jogo ao vivo será apresentado por Igor Rodrigues, mantendo a linguagem característica da emissora. A cobertura também contará com a participação dos influenciadores Luiza Romar e Max Vitorino, que comandarão interações com o público que estiver presente no local.

    Projeção da Casa CazéTV

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