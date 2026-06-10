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Pedido de Dembélé a Mbappé antes da Copa chama atenção: 'Cuidado'

Bastidores da seleção frances se agitam às vésperas do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 09:51
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Dembélé e Mbappé em aquecimento antes de jogo pela seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Dembélé e Mbappé em aquecimento antes de jogo pela seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Os bastidores da seleção francesa às vésperas da Copa do Mundo de 2026 estão movimentados. De acordo com a reportagem do jornal "L'Équipe", o atacante Dembélé teria pedido para o companheiro Mbappé se esforçar mais na parte defensiva.

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    A iniciativa do atual Bola de Ouro reforça as críticas recentes referente a Mbappé, que desde a chegada ao Real Madrid, em 2024, recebeu o selo de ser um jogador descomprometido com a marcação. Diante do cenário, torcedores reagiram a cobrança de Dembélé com o astro francês.

    Com muito humor, brasileiros alertaram o craque do PSG para ter cuidado com o companheiro. Veja abaixo:

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    França na Copa do Mundo

    A seleção francesa estreia no Mundial na terça-feira (16), contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Os franceses estão presentes no Grupo I, que também conta com Iraque e Noruega.

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    Enquanto a Copa do Mundo não começa, o treinador Didier Deschamps segue a rotina de treinamentos com os selecionados. A França escolheu a cidade de Boston, nos Estados Unidos, para ser a sede durante a fase de grupos.

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    Dembélé observado por Cherki durante treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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