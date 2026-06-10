Pedido de Dembélé a Mbappé antes da Copa chama atenção: 'Cuidado' Bastidores da seleção frances se agitam às vésperas do Mundial

Os bastidores da seleção francesa às vésperas da Copa do Mundo de 2026 estão movimentados. De acordo com a reportagem do jornal "L'Équipe", o atacante Dembélé teria pedido para o companheiro Mbappé se esforçar mais na parte defensiva.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai jogar? Ancelotti prepara time com Ibañez, Paquetá e Matheus Cunha

A iniciativa do atual Bola de Ouro reforça as críticas recentes referente a Mbappé, que desde a chegada ao Real Madrid, em 2024, recebeu o selo de ser um jogador descomprometido com a marcação. Diante do cenário, torcedores reagiram a cobrança de Dembélé com o astro francês.

Com muito humor, brasileiros alertaram o craque do PSG para ter cuidado com o companheiro. Veja abaixo:

➡️ Memphis será titular? Koeman abre o jogo sobre estreia da Holanda na Copa

Boa dembele 👏🏽👏🏽

Agr pega tuas coisas e rala do time pic.twitter.com/0yQxo15sWS — arthurZ (@arfrimm) June 10, 2026

Você tem NOÇÃO com quem você ta falando, dembele?



Cuidado, irmão… pic.twitter.com/fAJT2Of01P — nog 🥇 (@nog_O4) June 10, 2026

Pobre, Dembelé…



Descanse em paz. pic.twitter.com/eKB5VeyWN9 — Chama o VAR (@_ChamaoVAR) June 10, 2026

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

França na Copa do Mundo

A seleção francesa estreia no Mundial na terça-feira (16), contra Senegal, no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Os franceses estão presentes no Grupo I, que também conta com Iraque e Noruega.

continua após a publicidade

Enquanto a Copa do Mundo não começa, o treinador Didier Deschamps segue a rotina de treinamentos com os selecionados. A França escolheu a cidade de Boston, nos Estados Unidos, para ser a sede durante a fase de grupos.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável