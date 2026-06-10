Prefeito de Nova York coloca Marrocos à frente do Brasil e prevê título inédito na Copa Zohran Mamdani surpreende em declaração ao prever a queda do Brasil no primeiro mata-mata e título de Marrocos no MetLife Stadium

A Copa do Mundo está a menos de um dia de começar. A primeira partida do Mundial será disputada amanhã (11), entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Nesse clima de Copa, o prefeito de Nova York, a principal cidade-base da Copa de 2026 e que fica ao lado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde o Brasil fará sua estreia no dia 13 de junho, declarou acreditar que Marrocos vai ficar à frente da Seleção Brasileira no Grupo C. Além disso, ele opina que os marroquinos serão os grandes campeões do maior torneio de seleções do mundo.

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Em entrevista exclusiva ao jornal britânico The Guardian, Zohran Mamdani, o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos, comentou suas impressões sobre as equipes e revelou seus palpites sobre quem seria o dono do título da Copa do Mundo de 2026. Ao opinar sobre o Grupo C, composto por Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, ele afirmou crer que os marroquinos avançariam em primeiro lugar, deixando a Seleção Brasileira na segunda posição.

Outro palpite do prefeito foi colocar a Croácia como líder do Grupo L, à frente da Inglaterra, em uma chave que ainda conta com Gana e Panamá. Além disso, ele considerou que o Japão pode terminar na liderança do Grupo F, superando a Holanda em um grupo que tem Suécia e Tunísia.

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Choque nos 16-avos: a previsão para a eliminação precoce do Brasil

Dessa maneira, logo após a fase de grupos, conforme o chaveamento desenhado pelo prefeito, o Brasil enfrentaria o Japão na segunda fase (16-avos de final), uma rodada inédita na história das Copas. No mesmo lado da chave brasileira estariam seleções de peso como França, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra e Bélgica, entre outras. No entanto, logo nesse primeiro mata-mata contra os japoneses, o prefeito opina que o Brasil seria derrotado, despedindo-se precocemente da competição.

— Eu amo, eu amo o time brasileiro, mas acho que os japoneses são sempre imprevisíveis Eu acho que os japoneses vão passar — declarou o prefeito.

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O caminho de Marrocos rumo ao título inédito

Por outro lado, o caminho projetado para Marrocos seria o da glória, segundo o prefeito de Nova York. A seleção africana passaria pela Holanda nos 16-avos de final e enfrentaria Senegal nas oitavas. Na sequência, os marroquinos eliminariam o México nas quartas, a Colômbia na semifinal e, por fim, venceriam a França na grande finalíssima do Mundial, marcada para o dia 19 de julho, justamente no MetLife Stadium.

A respeito do confronto diante dos senegaleses nas oitavas, o prefeito aposta em vantagem marroquina no Mundial, embora conteste os bastidores do título continental da Copa Africana de Nações 2025. Isso porque, mesmo com a classificação para a Copa, Marrocos está envolvido em um cenário turbulento após a decisão do campeonato continental contra o próprio Senegal.

Em campo, os marroquinos perderam a partida, mas conseguiram reverter a situação na justiça: a Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final de 2025 e declarou a seleção do Marrocos como campeã do torneio. Segundo o prefeito, porém, o resultado do campo deveria ter sido mantido.

— Senegal ganhou, o Senegal ganhou (a Copa da África de Nações). Mas acho que Marrocos leva vantagem nas oitavas e passa por Senegal na Copa do Mundo — completou o prefeito.

Sobre o palpite da vitória final de Marrocos em cima da França, ele resumiu:

— Vamos seguir a intuição. O coração diz o que quer, então Marrocos — afirmou o prefeito.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, discursando durante a turnê do troféu da Copa do Mundo da Fifa, na cidade de Nova York. (Foto: Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como chega o Marrocos à Copa?

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026, tenta consolidar sua força após uma grande competição e um surpreendente quarto lugar no Mundial do Catar, em 2022. Para esta edição, a seleção marroquina apostará num novo modelo de jogo e em jovens jogadores.

A seleção marroquina se prepara para a sua sétima Copa do Mundo, a terceira consecutiva. Os marroquinos garantiram a vaga ao golear o Níger por 5 a 0 e se tornaram os primeiros representantes africanos na Copa do Mundo.

Dentre as seis participações de Marrocos em Copas do Mundo, a de 2022 é inegavelmente a melhor, com uma campanha até a semifinal. Antes do Catar, os marroquinos haviam avançado à fase de mata-mata apenas uma vez, em 1986.

Dentre todos os convocados pela seleção, o grande destaque fica para o lateral-direito Achraf Hakimi, jogador do PSG, que é grande protagonista de Marrocos.

Confronto direto com a Seleção Brasileira

Em confronto direto com a Seleção Brasileira, a vantagem fica com a amarelinha. Ao todo, foram disputados três jogos, com duas vitórias do Brasil e uma do Marrocos.

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