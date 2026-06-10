Veja gols em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice, Gordon e Watkins marcam
Equipes se enfrentam às vésperas da Copa do Mundo
O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira (10), em Orlando, teve o início adiado por causa das condições climáticas, apesar disso, a partida rolou e aos nove minutos Declan Rice abriu o placar para a seleção inglesa.
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Quando o cronometro marcava os 9 minutos no placar, em lance pela esquerda, Gordon faz grande jogada e encontra Rice na área. O volante finaliza de primeira para marcar.
Veja o gol:
June 10, 2026
Aos 22 minutos da segunda etapa, Gordon bate bem o pênalti para ampliar a vantagem no placar, sem dar chances ao goleiro.
Veja o gol:
June 10, 2026
Aos 41 minutos da segunda etapa, o atacante aproveitou o rebote do goleiro em chute de Rogers para, de cabeça, ampliar o placar.
Veja o gol:
Follow: @TALKFOOTX pic.twitter.com/HaagkmrdC0— @TALKFOOTX (@kicsiTundike) June 10, 2026
Como foi Inglaterra x Costa Rica?
Diferente do jogo contra a Nova Zelândia, a Inglaterra começou a partida em alta intensidade e rapidamente colecionou oportunidades de gol. Após jogada pela esquerda de Anthony Gordon, Declan Rice completou o cruzamento rasteiro para abrir o placar para os ingleses. Na sequência, os ingleses seguiram no ataque, mas pararam no goleiro Patrick Sequeira, que fez grande defesa em cabeçada de Harry Kane.
Minutos depois, Madueke partiu em velocidade e driblou o arqueiro da Costa Rica, mas, mesmo com o gol aberto, finalizou na trave e perdeu grande chance. Nos acréscimos, o VAR checou pênalti em Gordon, mas a decisão em campo foi mantida.
No retorno para a segunda etapa, a Inglaterra começou a utilizar reservas, mas sem deixar a Costa Rica chegar ao ataque. Aos 20 minutos, Jude Bellingham fez grande jogada pela esquerda e rolou para Eberiche Eze. O meia do Arsenal finalizou e o lateral costarriquenho Darril Araya cortou com o braço, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Anthony Gordon acertou o ângulo e ampliou a vantagem inglesa.
Ao fim, a Inglaterra seguiu no ataque, mas sem conseguir marcar mais gols. Com o apito final, os ingleses consolidaram a vitória por 2 a 0 e encerraram a preparação para a Copa do Mundo de 2026.
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