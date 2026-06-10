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Veja gols em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice, Gordon e Watkins marcam

Equipes se enfrentam às vésperas da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 18:42
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

O amistoso internacional entre Inglaterra e Costa Rica, nesta quarta-feira (10), em Orlando, teve o início adiado por causa das condições climáticas, apesar disso, a partida rolou e aos nove minutos Declan Rice abriu o placar para a seleção inglesa.

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    Quando o cronometro marcava os 9 minutos no placar, em lance pela esquerda, Gordon faz grande jogada e encontra Rice na área. O volante finaliza de primeira para marcar.

    Veja o gol:

    Aos 22 minutos da segunda etapa, Gordon bate bem o pênalti para ampliar a vantagem no placar, sem dar chances ao goleiro.

    Veja o gol:

    Aos 41 minutos da segunda etapa, o atacante aproveitou o rebote do goleiro em chute de Rogers para, de cabeça, ampliar o placar.

    Veja o gol:

    Como foi Inglaterra x Costa Rica?

    Diferente do jogo contra a Nova Zelândia, a Inglaterra começou a partida em alta intensidade e rapidamente colecionou oportunidades de gol. Após jogada pela esquerda de Anthony Gordon, Declan Rice completou o cruzamento rasteiro para abrir o placar para os ingleses. Na sequência, os ingleses seguiram no ataque, mas pararam no goleiro Patrick Sequeira, que fez grande defesa em cabeçada de Harry Kane.

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    Minutos depois, Madueke partiu em velocidade e driblou o arqueiro da Costa Rica, mas, mesmo com o gol aberto, finalizou na trave e perdeu grande chance. Nos acréscimos, o VAR checou pênalti em Gordon, mas a decisão em campo foi mantida.

    A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    A Seleção da Inglaterra durante amistoso internacional contra a Costa Rica. (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    No retorno para a segunda etapa, a Inglaterra começou a utilizar reservas, mas sem deixar a Costa Rica chegar ao ataque. Aos 20 minutos, Jude Bellingham fez grande jogada pela esquerda e rolou para Eberiche Eze. O meia do Arsenal finalizou e o lateral costarriquenho Darril Araya cortou com o braço, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Anthony Gordon acertou o ângulo e ampliou a vantagem inglesa.

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    Ao fim, a Inglaterra seguiu no ataque, mas sem conseguir marcar mais gols. Com o apito final, os ingleses consolidaram a vitória por 2 a 0 e encerraram a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

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