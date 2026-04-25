Cantora expõe traíção de astro da NBA: 'Não sabe ser'

A cantora Megan Thee Stalion expôs neste sábado (25) uma traição do jogador Klay Thompson, da NBA. O casal estava junto desde julho de 2025. Através de uma publicação nas redes sociais, a rapper compartilhou com os fãs a frustração diante de atitudes recentes do jogador do Dallas Mavericks.

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Em tom de desabafo, a cantora contou problemas que convivia na relação, como "mudanças de humor do jogador". Além disso, Megan Thee Stalion afirmou que Klay Thompson a traiu. A artista não deu muitos detalhes sobre a possível infidelidade, mas divulgou que precisa de um tempo.

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— Me traiu, me colocou no meio de toda sua família fingindo que éramos um casal… ficou com 'pé frio'. Te aguentei durante todas as suas horríveis mudanças de humor e o jeito que me tratava durante sua temporada de basquete, e agora você não sabe se consegue ser 'monogâmico'???? minha filha eu preciso de uma pausa de verdade depois dessa.. tchau gente — publicou a cantora.

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Megan Thee Stalion expõe traíção de Klay Thompson (Foto: Divulgação)

Klay Thompson e Megan Thee Stalion

O casal estava junto desde julho de 2025. Ambos foram flagrados juntos em diversos momentos da temproada regular da NBA. Megan foi presença constante nos jogos do ala dos Mavericks.

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Em quadra, Klay Thompson viveu a segunda temporada completa com a equipe de Dallas. Ele jogou 69 jogos, tendo 11.7 pontos de média, a pior marca da carreira na NBA. Os Mevericks ficaram fora dos playoffs, com um recorde de 26 vitórias e 56 derrotas.

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