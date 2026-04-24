Santos divulga relacionados para jogo contra o Bahia sem Neymar e Gabigol; veja nomes

O Santos divulgou nesta sexta-feira (24) a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Bahia, que acontece neste sábado, às 18h30, em Salvador. O Peixe não terá a disposição três dos seus principais atletas para o confronto, mas o técnico Cuca ganha o reforço de peças que retornam de lesão e jovens das divisões de base.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A principal ausência é Neymar. O camisa 10 está fora do jogo na Fonte Nova por controle de carga após quatro jogos atuando todos os minutos e ausência já havia sido confirmada pelo técnico Cuca na entrevista após o jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. Outros dois nomes importantes são Gabigol e Gabriel Brazão.

O atacante do Peixe está fora do confronto após receber o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, no último fim de semana, pelo Brasileirão. O goleiro segue ausente após a morte do pai, que aconteceu na última semana. O atleta participou do treinamento com o elenco do Santos nesta sexta-feira, mas foi preservado e não vai para a capital baiana.

continua após a publicidade

Por outro lado, o técnico Cuca terá retornos de peças que brigam por titularidade. Um deles é o atacante Rony, que estava lesionado, e está à disposição do treinador, assim como Rollheiser. Lautaro Díaz, que não foi relacionado para a partida da Copa do Brasil no meio de semana, também aparece na lista de relacionados.

Jovens atletas das categorias de base também integram a lista do Santos. João Ananias, Mateus Xavier e João Pedro estão integrados ao elenco profissional da equipe, assim como o goleiro Diógenes, que foi titular no meio de semana e segue no onze inicial neste sábado.

continua após a publicidade

Veja abaixo a lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Bahia