Emissora promete grande cobertura da Copa do Mundo em diferentes países ESPN atuará em 15 cidades-sede diferentes

A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e com ela, craques de todos os cantos do mundo que estão em busca do troféu mais cobiçado do futebol mundial. A ESPN preparou uma operação especial para a cobertura do Mundial, que começa nesta quinta-feira (11). A emissora mobilizará equipes de diferentes países e contará com profissionais espalhados por 15 cidades-sede do torneio para acompanhar os principais acontecimentos da competição.

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No Brasil, a cobertura envolverá 37 profissionais. A proposta é manter correspondentes presentes na maior parte das partidas, produzindo reportagens, entrevistas e conteúdos sobre os bastidores do Mundial. A operação também contará com integração entre as equipes da ESPN na América Latina, nos Estados Unidos e em outros mercados, permitindo o compartilhamento de informações, imagens e análises ao longo da competição.

Entre os jornalistas envolvidos está André Kfouri, que participará diariamente de programas exibidos em diferentes canais da ESPN ao redor do mundo, comentando temas relacionados à Seleção Brasileira e aos principais destaques da Copa.

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O jornalista que irá fazer parte da cobertura da emissora, destacou a felicidade em fazer parte do projeto.

- Essa possibilidade de entrar no ar em diferentes países da América Latina e, às vezes, da América do Norte é um dos aspectos mais interessantes desse tipo de cobertura na ESPN. Existe de fato um espírito colaborativo para que a gente possa servir as audiências nos diferentes países onde a ESPN está presente, seja em espanhol ou em inglês. Eu fico muito satisfeito de poder colaborar com esse trabalho - afirmou.

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ESPN prepara grande cobertura da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ESPN)]

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A programação da emissora terá 16 horas diárias de conteúdo ao vivo na televisão, além de cobertura digital. Entre as atrações previstas está o programa "Resenha da Copa", produzido em parceria com a Casa Ronaldo e exibido no YouTube, reunindo convidados para comentar os acontecimentos do torneio.

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Outra produção digital será o "Fala a Fonte", que acompanhará o dia a dia da Seleção Brasileira durante a competição. A cobertura também contará com participações do ex-jogador Zico, que analisará os jogos da equipe nacional após as partidas.

Além da programação da ESPN, os assinantes do Disney+ poderão acompanhar os 104 jogos da Copa do Mundo por meio das transmissões da CazéTV, que estarão disponíveis na plataforma durante o torneio.