logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Copa do Mundo: jornalistas projetam zebras, favoritos e decepções do torneio

Mundial começa nesta quinta-feira (11)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Mundo
Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (18) (Foto: Divulgação/Fifa)

Falta apenas um dia para o início da Copa do Mundo de 2026. Com a proximidade do principal evento esportivo do ano, o Lance! ouviu opinião de especialistas para palpitarem em possíveis favoritos, zebras e decepções do Mundial.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Copa do Mundo de 1950: Todos os resultados

    Lancepédia
    Há 18 horas
  • Espanha está classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

    Espanha, França e Dinamarca se classificam para a Copa do Mundo Feminina; Inglaterra vai aos playoffs

    Futebol Feminino
    Há 10 horas
  • Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Inglaterra aposta em tecnologia para enfrentar o calor da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 11 horas

    • ➡️ Qual astro da Copa você gostaria de ter na Seleção Brasileira? Vote!

    Participaram da reportagem os jornalistas Vitor Canedo, Paulo Calçade, Fernando Campos, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro, Gustavo Fogaça e João Brandão, repórter do Lance!. Quando a missão foi apontar uma seleção favorita, ao todo, quatro equipes foram citadas: Espanha, Portugal, França e Argentina.

    ➡️ Ibañez despista sobre função na Seleção: 'Zagueiro ou lateral, estou pronto'

    Para a surpresa, uma seleção ganhou destaque da maioria dos entrevistados. Trata-se da equipe do Japão. De acordo com a análise de Paulo Calçade, Donan, João Brandão, Guffo e Tironi os japoneses podem surpreender e avançar em etapas cruciais do torneio. Marrocos, Costa do Marfim e Equador também foram citadas.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Outro ponto abordado foi uma possível decepção da Copa do Mundo. Para o tema, a seleções que foram mais citadas foram a Argentina e a Alemanha. Ao todo, as três receberam três votos pelos jornalistas entrevistados. Além delas, a Espanha também foi citada. Veja os palpites abaixo:

    Palpites para a Copa do Mundo

    Favoritos

    Vitor Canedo: Espanha, Portugal e França
    Paulo Calçade: Espanha e França
    Fernando Campos: França
    João Brandão: Argentina e França
    Gustavo Fogaça: Espanha e França
    Eduardo Tironi: França
    Lúcio de Castro: França

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Decepção

    Vitor Canedo: Alemanha
    Paulo Calçade: Argentina
    Fernando Campos: Alemanha
    João Brandão: Espanha
    Gustavo Fogaça: Argentina
    Eduardo Tironi: Argentina
    Lúcio de Castro: Alemanha

    Zebra

    Vitor Canedo: Costa do Marfim
    Paulo Calçade: Japão
    Fernando Campos: Japão
    João Brandão: Japão
    Gustavo Fogaça: Marrocos e Japão
    Eduardo Tironi: Japão
    Lúcio de Castro: Equador

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo, objeto de desejo de 48 seleções (Foto: Timothy A. CLARY/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cristiano Ronaldo
    Fora de CampoSeleção da vida real #9: rebelde na infância, Cristiano Ronaldo ama carros e tênis de mesaHá 2 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Fora de CampoÚltima atuação de Messi pela Argentina antes da Copa agita web: 'Aberração'Há 1 hora
    Trionda bola copa do mundo 2026 adidas
    Copa do MundoDesafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do MundoHá 2 horas
    Copa do MundoTuchel compara Neymar a Messi e CR7 antes da Copa: 'Um dos maiores'Há 5 horas
    Argentina x Islândia
    Fora de CampoVeja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanosHá 7 horas
    Fora de CampoRepórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; vejaHá 7 horas

    Mais LANCE!

    Qual astro da Copa você gostaria de ter na Seleção Brasileira? Vote!
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Mauro Cezar critica Neymar e Carlo Ancelotti: 'Constrangedor'
    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
    Casa CazéTV anuncia lineup de peso em abertura de evento
    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
    CazéTV renova acordo com o Disney+; plataforma exibirá a Copa do Mundo
    CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo
    Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador
    Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira
    Ex de Rodrygo termina com cria do Fluminense um dia após chá revelação
    Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo
    Haaland
    Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland
    Minha superstição #3: Renata Mendonça aposta em famoso bordão do futebol
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA