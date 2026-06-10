Copa do Mundo: jornalistas projetam zebras, favoritos e decepções do torneio Mundial começa nesta quinta-feira (11)

Falta apenas um dia para o início da Copa do Mundo de 2026. Com a proximidade do principal evento esportivo do ano, o Lance! ouviu opinião de especialistas para palpitarem em possíveis favoritos, zebras e decepções do Mundial.

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Participaram da reportagem os jornalistas Vitor Canedo, Paulo Calçade, Fernando Campos, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro, Gustavo Fogaça e João Brandão, repórter do Lance!. Quando a missão foi apontar uma seleção favorita, ao todo, quatro equipes foram citadas: Espanha, Portugal, França e Argentina.

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Para a surpresa, uma seleção ganhou destaque da maioria dos entrevistados. Trata-se da equipe do Japão. De acordo com a análise de Paulo Calçade, Donan, João Brandão, Guffo e Tironi os japoneses podem surpreender e avançar em etapas cruciais do torneio. Marrocos, Costa do Marfim e Equador também foram citadas.

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Outro ponto abordado foi uma possível decepção da Copa do Mundo. Para o tema, a seleções que foram mais citadas foram a Argentina e a Alemanha. Ao todo, as três receberam três votos pelos jornalistas entrevistados. Além delas, a Espanha também foi citada. Veja os palpites abaixo:

Palpites para a Copa do Mundo

Favoritos

Vitor Canedo: Espanha, Portugal e França

Paulo Calçade: Espanha e França

Fernando Campos: França

João Brandão: Argentina e França

Gustavo Fogaça: Espanha e França

Eduardo Tironi: França

Lúcio de Castro: França

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Decepção

Vitor Canedo: Alemanha

Paulo Calçade: Argentina

Fernando Campos: Alemanha

João Brandão: Espanha

Gustavo Fogaça: Argentina

Eduardo Tironi: Argentina

Lúcio de Castro: Alemanha

Zebra

Vitor Canedo: Costa do Marfim

Paulo Calçade: Japão

Fernando Campos: Japão

João Brandão: Japão

Gustavo Fogaça: Marrocos e Japão

Eduardo Tironi: Japão

Lúcio de Castro: Equador