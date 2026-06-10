Copa do Mundo: jornalistas projetam zebras, favoritos e decepções do torneio
Mundial começa nesta quinta-feira (11)
Falta apenas um dia para o início da Copa do Mundo de 2026. Com a proximidade do principal evento esportivo do ano, o Lance! ouviu opinião de especialistas para palpitarem em possíveis favoritos, zebras e decepções do Mundial.
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Participaram da reportagem os jornalistas Vitor Canedo, Paulo Calçade, Fernando Campos, Eduardo Tironi, Lúcio de Castro, Gustavo Fogaça e João Brandão, repórter do Lance!. Quando a missão foi apontar uma seleção favorita, ao todo, quatro equipes foram citadas: Espanha, Portugal, França e Argentina.
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Para a surpresa, uma seleção ganhou destaque da maioria dos entrevistados. Trata-se da equipe do Japão. De acordo com a análise de Paulo Calçade, Donan, João Brandão, Guffo e Tironi os japoneses podem surpreender e avançar em etapas cruciais do torneio. Marrocos, Costa do Marfim e Equador também foram citadas.
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Outro ponto abordado foi uma possível decepção da Copa do Mundo. Para o tema, a seleções que foram mais citadas foram a Argentina e a Alemanha. Ao todo, as três receberam três votos pelos jornalistas entrevistados. Além delas, a Espanha também foi citada. Veja os palpites abaixo:
Palpites para a Copa do Mundo
Favoritos
Vitor Canedo: Espanha, Portugal e França
Paulo Calçade: Espanha e França
Fernando Campos: França
João Brandão: Argentina e França
Gustavo Fogaça: Espanha e França
Eduardo Tironi: França
Lúcio de Castro: França
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Decepção
Vitor Canedo: Alemanha
Paulo Calçade: Argentina
Fernando Campos: Alemanha
João Brandão: Espanha
Gustavo Fogaça: Argentina
Eduardo Tironi: Argentina
Lúcio de Castro: Alemanha
Zebra
Vitor Canedo: Costa do Marfim
Paulo Calçade: Japão
Fernando Campos: Japão
João Brandão: Japão
Gustavo Fogaça: Marrocos e Japão
Eduardo Tironi: Japão
Lúcio de Castro: Equador
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