logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Seleção da vida real #9: rebelde na infância, Cristiano Ronaldo ama carros e tênis de mesa

Craque português vai disputar sua sexta Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo vai disputar a sexta Copa do Mundo da carreira (Foto: Reprodução/AFP)
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Al-Nassr, é um dos maiores jogadores da história do futebol e considerado um dos mais grandiosos atletas de todos os tempos. Vencedor da Bola de Ouro em cinco oportunidades, CR7 é o maior artilheiro da história do Real Madrid e também da Champions League. Além disso, o craque está prestes a alcançar a marca de 1000 gols em jogos oficiais na carreira.

continua após a publicidade
  • Mbappé

    Seleção da vida real #7: Mbappé é amigo de LeBron James e dono de projeto social

    Fora de Campo
    Há 4 dias
  • Lance!

    Seleção da vida real #5: o futuro jogador da NFL e último romântico, Harry Kane

    Fora de Campo
    Há 4 dias

    • A Copa do Mundo de 2026 será a sexta disputada por Cristiano, que, com 41 anos, se tornará o recordista de participações em mundiais, ao lado de Lionel Messi e Guillermo Ochoa. Com o papel de liderar Portugal, fará parte de um plantel forte para buscar o primeiro troféu mundial do país.

    ➡️Seleção da vida real #7: Mbappé é amigo de LeBron James e dono de projeto social

    Na semana em que a Copa do Mundo se inicia, o Lance! preparou um perfil do astro português, revelando histórias e fatos fora dos palcos que estamos acostumados a vê-lo jogar.

    continua após a publicidade

    Infância difícil na Ilha da Madeira

    Nascido na Ilha da Madeira, arquipélago de Portugal, Cristiano não teve vida fácil na infância. O atacante é filho de Dolores e José Dinis Aveiro, cozinheira e jardineiro, respectivamente, e tem mais três irmãos. A família morava na periferia do Funchal, em um bairro chamado Quinta do Falcão.

    ➡️Seleção da vida real #2: 'Carioca', Arrascaeta ama cavalos e é dono de confeitaria

    O pai, José, e o irmão, Hugo, tornaram-se dependentes químicos, e o alcoolismo inclusive fez a sua mãe pensar em se divorciar quando o atleta já fazia parte da base do Sporting, em Lisboa, mas não revelou ao filho para que não o atrapalhasse mentalmente.

    continua após a publicidade

    Justamente nessa época, em que se mudou para a capital portuguesa, Ronaldo foi expulso da sua escola por atirar uma cadeira em direção a uma professora. Segundo ele, ela e outros colegas o discriminavam por conta do seu sotaque diferente, o que acabou sendo o estopim para a revolta. Além disso, o jogador foi acusado de furtar lanches dentro da instituição educacional.

    Na época, em um dos relatórios enviados pela escola para o Sporting sobre o comportamento de Cristiano, foi sugerido o tratamento psicológico ao jogador.

    — Este jovem jogador (Cristiano) tem evidentes problemas de estabilidade emocional e perde frequentemente o controle de suas atitudes. Estamos convictos, porque a sua personalidade é ainda imatura e, portanto, não completamente formada, de que este jogador é um dos casos a merecer acompanhamento psicológico — dizia o documento.

    Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Nacional da Ilha da Madeira
    Cristiano vestiu a camisa do Nacional da Ilha da Madeira antes de ir para o Sporting de Lisboa (Foto: Reprodução)

    Tênis de mesa

    Obcecado por competição e performance, Cristiano Ronaldo não nutre esses sentimentos apenas no futebol. O jogador já afirmou ser viciado em academia e tem um cuidado especial com a sua rotina de cuidados. Além disso, o jogador é um grande fã de tênis de mesa e já recusou um convite oficial para se tornar atleta da modalidade.

    — Um dia, o treinador do time de pingue-pongue (do Sporting) me disse: "Eu o vi jogar e creio que pode chegar a ser um bom jogador. Quer entrar na equipe?" "Não, não. Quero ser jogador de futebol", respondi — comentou.

    ➡️Seleção da vida real #1: o investidor, esquiador e filantropo Manuel Neuer

    Em sua autobiografia, o camisa 7 revelou que o pingue-pongue é muito praticado na Ilha da Madeira, que admira o esporte desde pequeno e que se considera um bom jogador.

    — Depois do futebol, o pingue-pongue é meu esporte favorito. Fico encantado em ver jogos profissionais e gosto muito de jogar. Minha fascinação vem de pequeno, porque é um esporte muito popular na Ilha da Madeira — afirmou o craque.

    — Não sei se o pingue-pongue perdeu um bom jogador, mas sei que me divirto jogando. Jogo com a direita, com a esquerda. Sem ser fanfarrão, creio que jogo muito bem. Até os que pensam que têm alguma chance acabam se rendendo diante da evidência — disse Cristiano.

    Quando atuava pelo Manchester United, da Inglaterra, CR7 foi derrotado por Ritchie De Laet, que afirmou que o português não ficou nada feliz com o resultado da brincadeira e comprou uma mesa só para treinar e não perder mais.

    Coleção de automóveis

    Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais bem-sucedidos de todos os tempos e, com um salário anual de aproximadamente um bilhão de reais no Al-Nassr da Arábia Saudita, o jogador direciona parte dessa fortuna para a sua extensa coleção de carros. Entre os modelos que o português possui estão Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royce, Porsches e outros modelos de luxo.

    Com a coleção avaliada em mais de 150 milhões de reais, CR7 revelou em entrevista que a sua paixão pelos carros já não é mais a mesma e que, apesar de ter dinheiro para comprar quantos e quais desejar, apenas o faz como forma de investimento. De acordo com ele, a sua relação com os automóveis é comparável aos quadros de arte.

    ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    — Se eu for a qualquer lugar, posso comprar o que quiser, mas eu não preciso mais disso. Há três dias eu comprei um carro. Mas é para colecionar. É como se comprasse um quadro. Não vou conduzir esse carro. É como o investimento — iniciou o craque.

    Quando questionado sobre a quantidade, Ronaldo jurou pelos filhos que não tinha o número exato, mas deu um chute aproximado.

    — Não sei, eu não conto carros. Não quero ser humilde, é um fato. 41, 41, eu não sei... Eu juro pelos meus filhos — continuou o camisa 7.

    Ao ser perguntado sobre o modelo favorito, o português apontou a Bugatti, mas ponderou que nunca dirige.

    - Adoro os Bugattis. Tenho alguns e eles são 'bombas' diferentes. Eu nunca os conduzo. Estive uma semana em Madrid e nem sequer vou à minha garagem ver os carros. Só no dia em que saí, os dois Bugattis foram para a inspeção. Apenas olho para eles; se eles estão bons, estão limpos — encerrou CR7.

    Lamborghini Aventador Cristiano Ronaldo
    Cristiano Ronaldo ao lado de um dos seus carros de luxo (Foto: Reprodução/Instagram)

    Influente nas redes sociais

    Cristiano não é um fenômeno no esporte e também possui recordes quando o assunto são as redes sociais. O português é a pessoa mais seguida do Instagram, com 665 milhões de seguidores, à frente de Lionel Messi e Selena Gomez, com 506 milhões e 405, respectivamente.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Outra plataforma que Ronaldo dominou rapidamente foi o YouTube, com a criação do seu canal em 2024. Com menos de duas horas de existência, o perfil do jogador já contava com mais de um milhão de inscritos e, em um dia, chegou à marca de 20 milhões. Hoje o atleta conta com 80 milhões de assinantes na rede de vídeos, na qual posta quadros de entrevistas e momentos de rotina ao lado da família.

    Outro recorde envolvendo engajamento na internet foi o alcance de um bilhão de seguidores, somando todos os seus perfis em plataformas como o Instagram, YouTube e X.

    Cristiano Ronaldo em seu canal do Youtube (Foto: Reprodução)
    Cristiano Ronaldo em entrevista no seu canal do Youtube (Foto: Reprodução)

    Casamento e filhos

    Cristiano Ronaldo é noivo de Georgina Rodriguez, modelo e influenciadora que conheceu em 2016, quando trabalhava como vendedora de uma loja de luxo em Madrid, e estão juntos desde o ano seguinte. O primeiro filho que tiveram juntos foi Alana, que nasceu em 2017 e foi a quarta criança do atleta. O camisa 7 já era pai de Cristiano Jr. e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, que nasceram de barriga de aluguel nos Estados Unidos.

    Em 2022, Georgina e Ronaldo estavam à espera de gêmeos, um menino e uma menina, porém um dos bebês veio a falecer ainda na barriga, o que configurou um momento difícil para os pais e também para CR7 dentro de campo.

    O pedido de casamento veio em agosto de 2025 e a cerimônia oficial deve ocorrer após a Copa do Mundo de 2026, em um hotel de luxo na Ilha da Madeira. Em entrevista recente, o português revelou como foi a situação em que ofereceu a aliança à mulher.

    — As coisas boas vêm na hora certa. Às vezes precisas de tempo. Achei que era o momento porque é a mãe dos meus filhos e a pessoa que mais amo. É o momento certo… é um capítulo bonito da vida — iniciou o jogador.

    — Um dos meus amigos estava a filmar; era 1h da manhã. As minhas filhas estavam a dormir. O meu amigo deu-me o anel, dei-lho e as minhas filhas chegaram… Não planejei. Foi um momento bonito, fiz um discurso simples. Não sou muito romântico; sou romântico à minha maneira. Ela é a mulher da minha vida — completou.

    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez se conhecem há mais de dez anos (Foto: Reprodução/Instagram)

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Taça da Copa do Mundo
    Fora de CampoCopa do Mundo: jornalistas projetam zebras, favoritos e decepções do torneioHá 2 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Fora de CampoÚltima atuação de Messi pela Argentina antes da Copa agita web: 'Aberração'Há 1 hora
    Trionda bola copa do mundo 2026 adidas
    Copa do MundoDesafio Lance!: acerte os nomes das bolas de todas as edições da Copa do MundoHá 2 horas
    Copa do MundoTuchel compara Neymar a Messi e CR7 antes da Copa: 'Um dos maiores'Há 5 horas
    Argentina x Islândia
    Fora de CampoVeja gols em Argentina x Islândia: Barco, Messi e Almada marcam para os hermanosHá 7 horas
    Fora de CampoRepórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; vejaHá 7 horas

    Mais LANCE!

    Qual astro da Copa você gostaria de ter na Seleção Brasileira? Vote!
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Mauro Cezar critica Neymar e Carlo Ancelotti: 'Constrangedor'
    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
    Casa CazéTV anuncia lineup de peso em abertura de evento
    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
    CazéTV renova acordo com o Disney+; plataforma exibirá a Copa do Mundo
    CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Campeão por Flamengo e Corinthians fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Ancelotti aparece em 27º em ranking de beleza de técnicos da Copa do Mundo
    Josué atua como sósia há cinco anos (Foto: Arquivo Pesssoal/Josué Maciel)
    'Virada de chave': sósia de Marquinhos relembra momento especial com jogador
    Seleção Brasileira terá o primeiro jogo contra o Marrocos no sábado (13) (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Vidente projeta final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira; confira
    Ex de Rodrygo termina com cria do Fluminense um dia após chá revelação
    Narradores, comentaristas, programas… Tudo sobre a Globo na Copa do Mundo
    Haaland
    Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland
    Minha superstição #3: Renata Mendonça aposta em famoso bordão do futebol
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA