Seleção da vida real #9: rebelde na infância, Cristiano Ronaldo ama carros e tênis de mesa Craque português vai disputar sua sexta Copa do Mundo

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Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Al-Nassr, é um dos maiores jogadores da história do futebol e considerado um dos mais grandiosos atletas de todos os tempos. Vencedor da Bola de Ouro em cinco oportunidades, CR7 é o maior artilheiro da história do Real Madrid e também da Champions League. Além disso, o craque está prestes a alcançar a marca de 1000 gols em jogos oficiais na carreira.

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A Copa do Mundo de 2026 será a sexta disputada por Cristiano, que, com 41 anos, se tornará o recordista de participações em mundiais, ao lado de Lionel Messi e Guillermo Ochoa. Com o papel de liderar Portugal, fará parte de um plantel forte para buscar o primeiro troféu mundial do país.

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Na semana em que a Copa do Mundo se inicia, o Lance! preparou um perfil do astro português, revelando histórias e fatos fora dos palcos que estamos acostumados a vê-lo jogar.

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Infância difícil na Ilha da Madeira

Nascido na Ilha da Madeira, arquipélago de Portugal, Cristiano não teve vida fácil na infância. O atacante é filho de Dolores e José Dinis Aveiro, cozinheira e jardineiro, respectivamente, e tem mais três irmãos. A família morava na periferia do Funchal, em um bairro chamado Quinta do Falcão.

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O pai, José, e o irmão, Hugo, tornaram-se dependentes químicos, e o alcoolismo inclusive fez a sua mãe pensar em se divorciar quando o atleta já fazia parte da base do Sporting, em Lisboa, mas não revelou ao filho para que não o atrapalhasse mentalmente.

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Justamente nessa época, em que se mudou para a capital portuguesa, Ronaldo foi expulso da sua escola por atirar uma cadeira em direção a uma professora. Segundo ele, ela e outros colegas o discriminavam por conta do seu sotaque diferente, o que acabou sendo o estopim para a revolta. Além disso, o jogador foi acusado de furtar lanches dentro da instituição educacional.

Na época, em um dos relatórios enviados pela escola para o Sporting sobre o comportamento de Cristiano, foi sugerido o tratamento psicológico ao jogador.

— Este jovem jogador (Cristiano) tem evidentes problemas de estabilidade emocional e perde frequentemente o controle de suas atitudes. Estamos convictos, porque a sua personalidade é ainda imatura e, portanto, não completamente formada, de que este jogador é um dos casos a merecer acompanhamento psicológico — dizia o documento.

Cristiano vestiu a camisa do Nacional da Ilha da Madeira antes de ir para o Sporting de Lisboa (Foto: Reprodução)

Tênis de mesa

Obcecado por competição e performance, Cristiano Ronaldo não nutre esses sentimentos apenas no futebol. O jogador já afirmou ser viciado em academia e tem um cuidado especial com a sua rotina de cuidados. Além disso, o jogador é um grande fã de tênis de mesa e já recusou um convite oficial para se tornar atleta da modalidade.

— Um dia, o treinador do time de pingue-pongue (do Sporting) me disse: "Eu o vi jogar e creio que pode chegar a ser um bom jogador. Quer entrar na equipe?" "Não, não. Quero ser jogador de futebol", respondi — comentou.

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Em sua autobiografia, o camisa 7 revelou que o pingue-pongue é muito praticado na Ilha da Madeira, que admira o esporte desde pequeno e que se considera um bom jogador.

— Depois do futebol, o pingue-pongue é meu esporte favorito. Fico encantado em ver jogos profissionais e gosto muito de jogar. Minha fascinação vem de pequeno, porque é um esporte muito popular na Ilha da Madeira — afirmou o craque.

— Não sei se o pingue-pongue perdeu um bom jogador, mas sei que me divirto jogando. Jogo com a direita, com a esquerda. Sem ser fanfarrão, creio que jogo muito bem. Até os que pensam que têm alguma chance acabam se rendendo diante da evidência — disse Cristiano.

Quando atuava pelo Manchester United, da Inglaterra, CR7 foi derrotado por Ritchie De Laet, que afirmou que o português não ficou nada feliz com o resultado da brincadeira e comprou uma mesa só para treinar e não perder mais.

Coleção de automóveis

Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais bem-sucedidos de todos os tempos e, com um salário anual de aproximadamente um bilhão de reais no Al-Nassr da Arábia Saudita, o jogador direciona parte dessa fortuna para a sua extensa coleção de carros. Entre os modelos que o português possui estão Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royce, Porsches e outros modelos de luxo.

Com a coleção avaliada em mais de 150 milhões de reais, CR7 revelou em entrevista que a sua paixão pelos carros já não é mais a mesma e que, apesar de ter dinheiro para comprar quantos e quais desejar, apenas o faz como forma de investimento. De acordo com ele, a sua relação com os automóveis é comparável aos quadros de arte.

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— Se eu for a qualquer lugar, posso comprar o que quiser, mas eu não preciso mais disso. Há três dias eu comprei um carro. Mas é para colecionar. É como se comprasse um quadro. Não vou conduzir esse carro. É como o investimento — iniciou o craque.

Quando questionado sobre a quantidade, Ronaldo jurou pelos filhos que não tinha o número exato, mas deu um chute aproximado.

— Não sei, eu não conto carros. Não quero ser humilde, é um fato. 41, 41, eu não sei... Eu juro pelos meus filhos — continuou o camisa 7.

Ao ser perguntado sobre o modelo favorito, o português apontou a Bugatti, mas ponderou que nunca dirige.

- Adoro os Bugattis. Tenho alguns e eles são 'bombas' diferentes. Eu nunca os conduzo. Estive uma semana em Madrid e nem sequer vou à minha garagem ver os carros. Só no dia em que saí, os dois Bugattis foram para a inspeção. Apenas olho para eles; se eles estão bons, estão limpos — encerrou CR7.

Cristiano Ronaldo ao lado de um dos seus carros de luxo (Foto: Reprodução/Instagram)

Influente nas redes sociais

Cristiano não é um fenômeno no esporte e também possui recordes quando o assunto são as redes sociais. O português é a pessoa mais seguida do Instagram, com 665 milhões de seguidores, à frente de Lionel Messi e Selena Gomez, com 506 milhões e 405, respectivamente.

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Outra plataforma que Ronaldo dominou rapidamente foi o YouTube, com a criação do seu canal em 2024. Com menos de duas horas de existência, o perfil do jogador já contava com mais de um milhão de inscritos e, em um dia, chegou à marca de 20 milhões. Hoje o atleta conta com 80 milhões de assinantes na rede de vídeos, na qual posta quadros de entrevistas e momentos de rotina ao lado da família.

Outro recorde envolvendo engajamento na internet foi o alcance de um bilhão de seguidores, somando todos os seus perfis em plataformas como o Instagram, YouTube e X.

Cristiano Ronaldo em entrevista no seu canal do Youtube (Foto: Reprodução)

Casamento e filhos

Cristiano Ronaldo é noivo de Georgina Rodriguez, modelo e influenciadora que conheceu em 2016, quando trabalhava como vendedora de uma loja de luxo em Madrid, e estão juntos desde o ano seguinte. O primeiro filho que tiveram juntos foi Alana, que nasceu em 2017 e foi a quarta criança do atleta. O camisa 7 já era pai de Cristiano Jr. e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, que nasceram de barriga de aluguel nos Estados Unidos.

Em 2022, Georgina e Ronaldo estavam à espera de gêmeos, um menino e uma menina, porém um dos bebês veio a falecer ainda na barriga, o que configurou um momento difícil para os pais e também para CR7 dentro de campo.

O pedido de casamento veio em agosto de 2025 e a cerimônia oficial deve ocorrer após a Copa do Mundo de 2026, em um hotel de luxo na Ilha da Madeira. Em entrevista recente, o português revelou como foi a situação em que ofereceu a aliança à mulher.

— As coisas boas vêm na hora certa. Às vezes precisas de tempo. Achei que era o momento porque é a mãe dos meus filhos e a pessoa que mais amo. É o momento certo… é um capítulo bonito da vida — iniciou o jogador.

— Um dos meus amigos estava a filmar; era 1h da manhã. As minhas filhas estavam a dormir. O meu amigo deu-me o anel, dei-lho e as minhas filhas chegaram… Não planejei. Foi um momento bonito, fiz um discurso simples. Não sou muito romântico; sou romântico à minha maneira. Ela é a mulher da minha vida — completou.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez se conhecem há mais de dez anos (Foto: Reprodução/Instagram)

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