Neto cita jogador do Flamengo e aponta maior decepção da Copa do Mundo Atual apresentador analisou principais seleções do Mundial

O ex-jogador Neto apontou uma possível decepção da Copa do Mundo de 2026. Para o atual comentarista, a seleção do Uruguai não irá longe no torneio, que começa nesta quinta-feira (11). Ao realizar a observação, o ídolo do Corinthians citou o meia Arrascaeta, do Flamengo.

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A declaração aconteceu durante o programa "Donos da Bola", da Band, na última terça-feira (9). Na ocasião, Neto avaliava os principais nomes das seleções que vão disputar o Mundial, como Argentina, Inglaterra, Alemanha e Holanda. Quando se deparou com o Uruguai na lista, ele imediatamente descartou qualquer possibilidade de título.

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— Uruguai vai ser a pior decpção da Copa do Mundo. Isso aí, é Arrascaeta, aí também tem o Darwin Núnez, o Viña. Vai ser a maior decpção do torneio. Podem anotar — disse o ex-jogador.

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Vale destacar, que o craque do Flamengo vive um momento delicado às vésperas da Copa do Mundo. Arrascaeta luta contra o tempo para se recuperar de uma lesão na panturrilha e, assim, está apto para defender o Uruguai. As projeções são dele atuar entre a segunda e terceira rodadas da fase de grupos.

Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

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Seleção do Uruguai na Copa do Mundo

A estreia do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 acontece na segunda-feira (15). Na data, a equipe do técnico Marcelo Bielsa enfrenta a Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Além da equipe árabe, o time celeste também enfrenta o Cabo Verde e a Espanha na primeira fase, respectivamente nos dias 21 e 26 de junho. Todas as seleções estão presentes no grupo H do Mundial.

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