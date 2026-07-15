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Vai ter 'maldição'? Mick Jagger comparece em Inglaterra x Argentina

Mesmo após ter "zica" quebrada nas quartas, vocalista da banda "The Rolling Stones" é conhecido "pé frio" da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:49
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Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026
Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O cantor inglês Mick Jagger está presente no Estádio de Atlanta, palco do duelo entre Inglaterra e Argentina pelas semifinais da Copa do Mundo. A presenca ilustre do vocalista da banda "The Rolling Stones", porém, reacendeu uma superstição bastante conhecida entre os fãs de futebol: a chamada "maldição de Mick Jagger".

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    O mito ganhou ainda mais força na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, Jagger declarou torcida ao Brasil antes da semifinal contra a Alemanha, e a seleção brasileira sofreu a histórica derrota por 7 a 1. Desde então, muitos torcedores brasileiros passaram a chamá-lo de "Anjo da Perdição".

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    Porém, nas quartas de final, contra a Noruega, Mick Jagger estava presente na classificação inglesa às semifinais. Na partida, os noruegueses abriram o placar, mas a Inglaterra conseguiu virar com dois gols de Jude Bellingham e, talvez, ter quebrado a "maldição de Mick Jagger", que será testado contra a Argentina, em Atlanta.

    Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026
    Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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    • Mick Jagger: o maior pé frio da Copa do Mundo

    Lance! selecionou alguns momentos em que o músico "azarou" as equipes em que estava torcendo durante copas do mundo.

    Durante a Copa do Mundo de 2010, presente no estádio, Mick Jagger declarou torcida para os Estados Unidos, que foi eliminado pela Gana por 2 a 1, nas oitavas de final. O britânico também se fez presente no estádio para acompanhar a seleção da Inglaterra contra a Alemanha. E diante dos olhos do roqueiro, os ingleses foram derrotados por 4 a 1 pelos alemães.

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    A próxima "vítima" de Mick Jagger foi justamente o Brasil. Mick declarou apoio à Seleção contra a Holanda, nas quartas de final da  competição. Acompanhado do filho brasileiro Lucas - fruto de um relacionamento com a então modelo Luciana Gimenez -, o artista viu do estádio os brasileiros perdendo para a seleção holandesa por 2 a 1.

    Ainda na África do Sul, no mesmo dia em que declarou ao canal oficial da Fifa que a seleção argentina tinha sido a equipe que o "mais impressionou" naquela Copa do Mundo, os sul-americanos foram eliminados com uma goleada da Alemanha por 4 a 0.

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    Mick Jagger é um grande fã de futebol e está sempre presente em estádios para grandes partidas (Foto: Divulgação)
    Mick Jagger é um grande fã de futebol e está sempre presente em estádios para grandes partidas (Foto: Divulgação)

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