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Confusão em Inglaterra x Argentina vira assunto: 'Libertadores'

Lance aconteceu no início do jogo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:27
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Jogadores de Argentina e Inglaterra em confusão
Jogadore de Inglaterra e Argentina discutiram no primeiro tempo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela semifinal da Copa do Mundo, e uma confusão nos primeiros minutos de jogo chamou atenção nas redes sociais. Durante uma disputa de bola no meio de campo, o jogador Enzo Fernández deixou o braço no pescoço de Elliot Anderson, o que gerou muita discussão entre os atletas.

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    O árbitro principal da partida, Ismail Elfath, preferiu apenas conversar com os atletas e não aplicou qualquer punição. Jude Bellingham e Leandro Paredes trocaram xingamentos e foram separados pelos companheiros após o lance.

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    Veja alguns comentários de internautas nas redes sociais:

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, reage durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington.

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    Alguns clubes argentinos possuem em seus nomes referências inglesas em seu futebol, gigantes como Boca JuniorsRiver Plate ou mesmo equipes mais modestas, como o Newell's Old Boys ou Banfield, e isso não é por acaso. Embora os britânicos tenham fracassado em tentativas de conquistar Buenos Aires no início do século XIX, eles exerceram forte influência cultural ao levar ferrovias, indústrias e o futebol para o país, cuja federação foi fundada em 1893 por um escocês, e isso acabou se vinculando ao nascimento do fuetbol argentino.

    Essa influência da Inglaterra está diretamente ligada ao futebol argentino devido a essa herança britância no século XIX. O futebol começou a ser praticado na Argentina através de imigrantes britânicos, principalmente trabalhadores de ferrovias, marinheiros e comerciantes que se estabeleceram no país. Eles, inclusive, foram os fundadores dos primeiros clubes argentinos e,obviamente, aderiram aos nomes das instituições a partir da língua inglesa. 

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    Um exemplo emblemático é o Newell's Old Boys, equipe de Rosário, fundado em 1903 por ex-alunos do colégio comercial anglicano fundado pelo inglês Isaac Newell. O termo "Old Boys",  "meninos velhos", que pode significar "ex-alunos", faz referência a essa origem escolar. 

    Essas referências estão presentes em outros clubes da Argentina, como o Banfield, que possuee esse nome em homenagem a Edward Banfield, administrador britânico da campanha ferroviária Gran Sur, enquanto o All Boys, fundado em 1913, no bairro de Floresta, em Buenos Aires, manteve a denominação também por essa mesma herança europeia.

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    Os dois gigantes argentinos

    O nome do River Plate também tem sua especificidade, isso porque seu nome não corresponde à tradução literal de "Río de la Plata", que seria, na verdade, "Silver River". Na época, porém, era comum que os mapas e documentos da navegação em inglês utilizassem a expressão "The River Plate" para se referir ao estuário que banha Buenos Aires.

    Segundo a versão mais conhecida sobre a origem do nome, os fundadores do clube jogavam futebol na região portuária quando notaram caixas de carga estampadas com a inscrição "The River Plate". A expressão chamou a atenção do grupo, que decidiu adotá-la como nome da nova equipe.

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    Por esse motivo, a nomeclautura não é uma tradução errada, mas sim é uma adaptação ao termo geográfico utilizado na época e mais um exemplo de como a cultura inglesa foi difundida, incorporada e estabelecida nos primórdios do futebol argentino.

    O maior reval dos Millionarios não são exceção. Enquanto "Boca" faz alusão ao tradicional bairro portenho de La Boca, a palavra em inglês "Juniors" foi incorporada para identificar o time principal, que era composto por atletas mais jovens, o que diferenciava o clube de outras equipes da região.

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