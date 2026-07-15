Argentinos lotam bar na Zona Leste e projetam drama contra Inglaterra Reduto em São Paulo tem regras rígidas de camisa e previsão de jogo tenso

É dia de semifinal de Copa do Mundo e, com ela, torcedores argentinos — e também brasileiros que escolheram torcer pela Albiceleste — se reuniram no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina, que acontece logo mais, às 16h (de Brasília), e vale vaga na decisão contra a Espanha.

➡️ Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste

Torcedores da Seleção Argentina no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

E, quem está no local para acompanhar a partida desta quarta-feira (15), demonstra muita confiança na seleção, que é a atual campeã, e que tem Messi como seu principal astro. Na rua, a confiança é demonstrada pelas dezenas de torcedores que estão no bar e também no posto de gasolina em frente para curtir a mais um jogo da equipe sul-americana neste Mundial.

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— Sempre confiante, mas hoje vai ser na base do infarto. Torço pela Argentina desde pequeno, meu nome era para ser Babington, meu pai queria colocar porque era o Camisa 10 da seleção argentina da década de 70, não jogou a Copa de 78, graças a Deus minha mãe colocou o Paulo porque ele não ia combinar nada, mas aí passou isso, Maradona para mim é o meu maior ídolo, desde sempre torço. Acho que nos pênaltis — projetou o torcedor Paulo Henrique Teixeira.

Paulo Henrique, torcedor da Argentina, no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Regras rígidas e cardápio típico para a decisão

No bar, no entanto, há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permitido ir ao local com roupas neutras de todas as cores.

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O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Em algumas partidas de mata-mata também houve venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).

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A expectativa é que o favoritismo dos atuais campeões se imponha no gramado de Atlanta, mesmo sabendo do peso histórico que envolve o confronto diante dos ingleses.

— Confiante na Argentina, mas acredito que será um jogo complicado pelo adversário de hoje. Mas somos os atuais campeões do mundo e estamos todos confiantes. Messi vai desequilibrar e fazer o gol da classificação no tempo normal — afirmou o torcedor João Pedro Morais.

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Inglaterra x Argentina

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