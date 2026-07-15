logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Argentinos lotam bar na Zona Leste e projetam drama contra Inglaterra

Reduto em São Paulo tem regras rígidas de camisa e previsão de jogo tenso

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
15/07/2026 15:30
Favorite o Lance! no Google
Argentinos no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina
Torcedores da Seleção Argentina se reúnem em bar da Zona Leste de São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

É dia de semifinal de Copa do Mundo e, com ela, torcedores argentinos — e também brasileiros que escolheram torcer pela Albiceleste — se reuniram no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina, que acontece logo mais, às 16h (de Brasília), e vale vaga na decisão contra a Espanha.

  • Torcedores com camisa da Argentina em um bar de São Paulo

    Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste; veja vídeo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo.

    Por que Fifa autorizou a Argentina a usar 2º uniforme contra a Inglaterra na Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

    Entenda revolta na Inglaterra com árbitro ‘amuleto’ de Messi e da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️ Um pedaço da Argentina: bar de São Paulo reúne torcedores da Albiceleste

    Argentinos no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina
    Torcedores da Seleção Argentina no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

    E, quem está no local para acompanhar a partida desta quarta-feira (15), demonstra muita confiança na seleção, que é a atual campeã, e que tem Messi como seu principal astro. Na rua, a confiança é demonstrada pelas dezenas de torcedores que estão no bar e também no posto de gasolina em frente para curtir a mais um jogo da equipe sul-americana neste Mundial.

    continua após a publicidade

    — Sempre confiante, mas hoje vai ser na base do infarto. Torço pela Argentina desde pequeno, meu nome era para ser Babington, meu pai queria colocar porque era o Camisa 10 da seleção argentina da década de 70, não jogou a Copa de 78, graças a Deus minha mãe colocou o Paulo porque ele não ia combinar nada, mas aí passou isso, Maradona para mim é o meu maior ídolo, desde sempre torço. Acho que nos pênaltis — projetou o torcedor Paulo Henrique Teixeira.

  • CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Em parceria com a UCI, CazéTV transmitirá final da Copa no cinema

    Copa do Mundo
    Há 5 minutos
  • Paredes gritando ao fundo, com a camisa do Boca Juniors

    Por que times da Argentina têm nomes em inglês? Entenda a influência britânica

    Fora de Campo
    Há 8 minutos
  • Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    Além da Inglaterra, Maradona fez gol de mão no Fluminense e ensaiou jogada antes da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
    • Paulo Henrique, torcedor da Argentina, no bar em São Paulo
    Paulo Henrique, torcedor da Argentina, no Moocaires, bar da Zona Leste de São Paulo para assistir ao duelo entre Inglaterra e Argentina (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

    Regras rígidas e cardápio típico para a decisão

    No bar, no entanto, há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permitido ir ao local com roupas neutras de todas as cores.

    continua após a publicidade

    O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Em algumas partidas de mata-mata também houve venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    A expectativa é que o favoritismo dos atuais campeões se imponha no gramado de Atlanta, mesmo sabendo do peso histórico que envolve o confronto diante dos ingleses.

    — Confiante na Argentina, mas acredito que será um jogo complicado pelo adversário de hoje. Mas somos os atuais campeões do mundo e estamos todos confiantes. Messi vai desequilibrar e fazer o gol da classificação no tempo normal — afirmou o torcedor João Pedro Morais.

    continua após a publicidade

    Inglaterra x Argentina
    MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.


    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

    Há 43 minutos
    Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Bellingham joga? Veja escalação da Inglaterra contra Argentina pela Copa

    Há 56 minutos
    Inglaterra x Argentina - Copa do Mundo - Lance!TV

    Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Inglaterra e Argentina com o Lance!TV

    Há 1 hora
    Messi sorri durante treino da Argentina antes do jogo contra a Inglaterra, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Messi joga? Argentina surpreende e faz uma mudança para enfrentar a Inglaterra

    Há 1 hora
    Lamine Yamal rindo na coletiva de imprensa da Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'

    Há 1 hora
    Oyarzabal é o artilheiro da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Oyarzabal comemora classificação da Espanha para a final da Copa: 'Direito de sonhar'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Jarell Quansah é expulso no confronto entre México e Inglaterra, pela Copa do Mundo

    Entenda por que Fifa suspendeu Quansah por dois jogos e anistiou Balogun

    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo.

    Por que Fifa autorizou a Argentina a usar 2º uniforme contra a Inglaterra na Copa?

    Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

    Entenda revolta na Inglaterra com árbitro 'amuleto' de Messi e da Argentina

    Derrotada pela Espanha, França disputará o terceiro lugar

    Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo'

    Mbappé e Yamal no duelo entre França e Espanha, na semifinal da Copa do Mundo

    Paternidade? Yamal amplia vantagem sobre Mbappé em confrontos diretos

    O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan.

    Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões

    Folarin Balogun no aquecimento para Estados Unidos x Bélgica

    Balogun se pronuncia após polêmica na Copa do Mundo: 'Foi confuso'

    Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)

    Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?