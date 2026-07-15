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Quantos títulos de Copa do Mundo tem Inglaterra e Argentina?

Duelo desta quarta-feira (15) vale vaga na final do Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:19
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Inglaterra e Argentina em campo pela semifinal da Copa
Inglaterra e Argentina em campo pela semifinal da Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, em um duelo que reúne duas seleções campeãs mundiais. A Argentina tem três títulos de Copa do Mundo. A seleção sul-americana foi campeã em 1978, quando levantou a taça em casa, em 1986, com Diego Maradona como grande protagonista, e em 2022, no Catar, liderada por Lionel Messi.

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    A Inglaterra, por sua vez, tem uma conquista mundial. O único título inglês veio em 1966, quando a seleção venceu a Alemanha Ocidental na final disputada em Wembley, em Londres.

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    Com isso, a Argentina tenta chegar a mais uma decisão para buscar o tetracampeonato mundial. Já a Inglaterra tenta voltar à final para seguir em busca do segundo título de sua história.

    Quem avançar no confronto entre Inglaterra e Argentina enfrentará a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo. A seleção espanhola garantiu vaga na final após vencer a França por 2 a 0 na outra semifinal.

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    Fotos do atacante #09 da Inglaterra Harry Kane e do atacante argentino #10 Lionel Messi são vistas nos telões antes dos jogadores chegarem ao campo para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Onde assistir a semifinal entre Inglaterra e Argentina

    Inglaterra Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, Sportv, CazéTV e ge tv.
    ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    A Inglaterra chega para enfrentar a Argentina embalada após uma campanha marcada pela capacidade de reação. A equipe comandada por Thomas Tuchel eliminou a Noruega nas quartas de final com vitória por 2 a 1, depois de já ter superado a República Democrática do Congo e o México no mata-mata. Com Jude Bellingham e Harry Kane como principais referências, os ingleses buscam voltar à decisão de uma Copa do Mundo e encerrar um jejum que dura desde o título conquistado em 1966.

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    A Argentina, antes de pegar a Inglaterra, também faz uma campanha de destaque no Mundial. Atual campeã, a equipe liderada por Lionel Messi precisou disputar duas prorrogações no mata-mata, contra Cabo Verde e Suíça, mas segue invicta na competição. Depois de eliminar os suíços por 3 a 1, os comandados de Lionel Scaloni tentam manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo, feito que não acontece desde a seleção brasileira de 1962.

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