Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'
Jogador postou vídeo nas redes sociais
A Espanha está na final da Copa do Mundo ao bater a França na semifinal, e Lamine Yamal não deixou barato para os rivais após o apito final. O camisa 19 postou um vídeo em suas redes sociais celebrando a classificação e pedindo desculpas em tom de ironia para os franceses.
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O jogador, que falou em coletivas anteriores à partida que não temia o time de Didier Deschamps, sofreu o pênalti do gol da vitória marcado por Mikel Oyarzabal, aos 22 minutos do primeiro tempo. Além disso, Lamine Yamal postou uma série de fotos em seu Instagram de momentos vitoriosos sobre os rivais. O mesmo confronto havia acontecido em duas ocasiões recentes: na semifinal da Nations League em 2025 e na semifinal da Eurocopa em 2024; em ambas, o elenco de Luis de la Fuente levou a melhor.
Veja os comentários do vídeo de provocação de Lamine Yamal após eliminar a França:
a salvação do futebol, obrigado lamine yamal, vc vai nos salvar— zinco (@zincoponto) July 15, 2026
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Ahhh se fosse um dos nossos kkkk— Tati Dias (@tatidiaspaz) July 15, 2026
Ele resolve dentro de campo. É válido.
O deboche de quem sempre vence o freguês, esse é legítimo.— FELPS. (@felipesrnx) July 15, 2026
Esse moleque merece— Natanael Melo (@NatanaelMexb) July 15, 2026
Tirou onda o mlq , mas sem soberba calma— WilliamAlves (@Williaam_Allves) July 15, 2026
Como foi França x Espanha pela semifinal da Copa do Mundo?
A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.
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A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.
Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.
Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.
Segundo tempo
Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.
Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.
A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.
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