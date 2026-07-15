logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo'

Seleções estão se enfrentando nesta quarta-feira (15)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:23
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Disputa de bola entre Enzo Fernández e Jude Bellingham na Copa do Mundo
Disputa de bola entre Enzo Fernández e Jude Bellingham na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A partida tensa entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo começou com polêmica nos minutos inicias quando Enzo Fernández virou assunto com uma falha não marcada.

  • Paredes gritando ao fundo, com a camisa do Boca Juniors

    Por que times da Argentina têm nomes em inglês? Entenda a influência britânica

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo

    Mudança na escalação da Argentina chama atenção: ‘Meu Deus’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Bellingham joga? Veja escalação da Inglaterra contra Argentina pela Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️Simule quem será o campeão da Copa do Mundo de 2026

    Quando o cronometro marcava os 2 minutos da primeira etapa Elliot sofreu mais uma falta dura no meio de campo com Enzo Fernández. Na sequência, Bellingham começou uma discussão com Paredes e Lisandro Martínez. Veja o lance:

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Entrada dura de Enzo Fernández em Elliot na primeira etapa do jogo
    Entrada dura de Enzo Fernández em Elliot na primeira etapa do jogo (Foto: Reprodução)
  • O atacante #09 da Inglaterra, Harry Kane, observa enquanto o atacante argentino #10 Lionel Messi e o meio-campista inglês #08 Elliot Anderson disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina

    Técnico se irrita em Inglaterra x Argentina e árbitro vira alvo: 'Pipocando'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Ismail Elfath apitando Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo

    Árbitro de Inglaterra x Argentina expulsou jogador do Brasileirão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • Jogadores de Argentina e Inglaterra em confusão

    Confusão em Inglaterra x Argentina vira assunto: 'Libertadores'

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos

    • Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em não sinalizar nem um cartão amarelo para o jogador argentino. Veja a repercussão:

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    ➡️Ingressos para Inglaterra x Argentina custam o dobro de França x Espanha

    ⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar

    Fora de Campo

    Gêmeo? Conheça irmão mais novo de Jude Belingham no futebol

    Há 1 hora
    Mick Jagger em Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026

    Fora de Campo

    Vai ter 'maldição'? Mick Jagger comparece em Inglaterra x Argentina

    Há 1 hora
    Galvão Bueno

    Fora de Campo

    Programa esportivo do SBT registra crescimento e ultrapassa concorrência

    Há 1 hora
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo

    Em parceria com a UCI, CazéTV transmitirá final da Copa no cinema

    Há 1 hora
    Paredes gritando ao fundo, com a camisa do Boca Juniors

    Fora de Campo

    Por que times da Argentina têm nomes em inglês? Entenda a influência britânica

    Há 1 hora
    De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Mudança na escalação da Argentina chama atenção: 'Meu Deus'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

    Lamine Yamal rindo na coletiva de imprensa da Espanha na Copa do Mundo

    Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'

    Derrotada pela Espanha, França disputará o terceiro lugar

    Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo'

    O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan.

    Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões

    Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)

    Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?

    Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.

    Casa de Lamine Yamal sofre tentativa de assalto durante Espanha x França

    Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

    Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10

    Tini Stossel e De Paul tem relacionamento de idas e vindas

    Cantora, atriz e modelo: conheça a noiva de Rodrigo de Paul, meia da Argentina

    Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra

    Jude Bellingham e Morgan Rogers comemorando pela Inglaterra

    Vidente projeta vencedor de Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo