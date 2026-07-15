Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo' Seleções estão se enfrentando nesta quarta-feira (15)

A partida tensa entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo começou com polêmica nos minutos inicias quando Enzo Fernández virou assunto com uma falha não marcada.

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Quando o cronometro marcava os 2 minutos da primeira etapa Elliot sofreu mais uma falta dura no meio de campo com Enzo Fernández. Na sequência, Bellingham começou uma discussão com Paredes e Lisandro Martínez. Veja o lance:

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Entrada dura de Enzo Fernández em Elliot na primeira etapa do jogo (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em não sinalizar nem um cartão amarelo para o jogador argentino. Veja a repercussão:

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Acho que uma das piores coisas dessa Argentina é esse Enzo Fernandez. Ele deu um literal golpe na nuca do Anderson, isso não é catimba.



Aí vai o time rival devolver, surge 80 penaltis — Gavrik (@gabrrieliuss) July 15, 2026

Ja com 3 minutos: cartao nao dado pro Enzo Fernandez



A Fifa e seus preferidos.... — Luan Henriques Sobral (@LuanSobralHS) July 15, 2026

Começou cedo o assalto, olha o braço que o Enzo Fernandez deixou e nem amarelo tomou kkkkk — Lucas Holzschuh🇪🇪🧉 (@LucasHolzschuh) July 15, 2026

Inglaterra sendo roubada já. Foi claramente AGRESSÃO do Enzo Fernandez, o cara deu um SOCO. — Gui Fávaro (@Guirfavaro) July 15, 2026

OLHA A CHEGADA DO ENZO FERNANDEZ COM 3 MINUTOS



E SEM CARTAO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — debate y debate (@debateydebate) July 15, 2026

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