Decisão da arbitragem em Inglaterra x Argentina gera revolta: 'Começou cedo'
Seleções estão se enfrentando nesta quarta-feira (15)
A partida tensa entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo começou com polêmica nos minutos inicias quando Enzo Fernández virou assunto com uma falha não marcada.
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Quando o cronometro marcava os 2 minutos da primeira etapa Elliot sofreu mais uma falta dura no meio de campo com Enzo Fernández. Na sequência, Bellingham começou uma discussão com Paredes e Lisandro Martínez. Veja o lance:
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Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em não sinalizar nem um cartão amarelo para o jogador argentino. Veja a repercussão:
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Acho que uma das piores coisas dessa Argentina é esse Enzo Fernandez. Ele deu um literal golpe na nuca do Anderson, isso não é catimba.— Gavrik (@gabrrieliuss) July 15, 2026
Aí vai o time rival devolver, surge 80 penaltis
Ja com 3 minutos: cartao nao dado pro Enzo Fernandez— Luan Henriques Sobral (@LuanSobralHS) July 15, 2026
A Fifa e seus preferidos....
Começou cedo o assalto, olha o braço que o Enzo Fernandez deixou e nem amarelo tomou kkkkk— Lucas Holzschuh🇪🇪🧉 (@LucasHolzschuh) July 15, 2026
Inglaterra sendo roubada já. Foi claramente AGRESSÃO do Enzo Fernandez, o cara deu um SOCO.— Gui Fávaro (@Guirfavaro) July 15, 2026
OLHA A CHEGADA DO ENZO FERNANDEZ COM 3 MINUTOS— debate y debate (@debateydebate) July 15, 2026
E SEM CARTAO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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