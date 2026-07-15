logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Por que times da Argentina têm nomes em inglês? Entenda a influência britânica

Boca Juniors, River Plate e Newell's Old Boys carregam a herança inglesa

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 15:19
Favorite o Lance! no Google
Paredes gritando ao fundo, com a camisa do Boca Juniors
Leandro Paredes em ação com a camisa do Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Alguns clubes argentinos possuem em seus nomes referências inglesas em seu futebol, gigantes como Boca Juniors, River Plate ou mesmo equipes mais modestas, como o Newell's Old Boys ou Banfield, e isso não é por acaso. Embora os britânicos tenham fracassado em tentativas de conquistar Buenos Aires no início do século XIX, eles exerceram forte influência cultural ao levar ferrovias, indústrias e o futebol para o país, cuja federação foi fundada em 1893 por um escocês, e isso acabou se vinculando ao nascimento do fuetbol argentino.

  • De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo

    Mudança na escalação da Argentina chama atenção: ‘Meu Deus’

    Fora de Campo
    Há 33 minutos
  • Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo

    Bellingham joga? Veja escalação da Inglaterra contra Argentina pela Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 39 minutos
  • Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo.

    Por que Fifa autorizou a Argentina a usar 2º uniforme contra a Inglaterra na Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️Messi joga? Argentina surpreende e faz uma mudança para enfrentar a Inglaterra

    Essa influência da Inglaterra está diretamente ligada ao futebol argentino devido a essa herança britância no século XIX. O futebol começou a ser praticado na Argentina através de imigrantes britânicos, principalmente trabalhadores de ferrovias, marinheiros e comerciantes que se estabeleceram no país. Eles, inclusive, foram os fundadores dos primeiros clubes argentinos e,obviamente, aderiram aos nomes das instituições a partir da língua inglesa. 

    continua após a publicidade

    Um exemplo emblemático é o Newell's Old Boys, equipe de Rosário, fundado em 1903 por ex-alunos do colégio comercial anglicano fundado pelo inglês Isaac Newell. O termo "Old Boys",  "meninos velhos", que pode significar "ex-alunos", faz referência a essa origem escolar. 

    Essas referências estão presentes em outros clubes da Argentina, como o Banfield, que possuee esse nome em homenagem a Edward Banfield, administrador britânico da campanha ferroviária Gran Sur, enquanto o All Boys, fundado em 1913, no bairro de Floresta, em Buenos Aires, manteve a denominação também por essa mesma herança europeia.

    continua após a publicidade
  • Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    Além da Inglaterra, Maradona fez gol de mão no Fluminense e ensaiou jogada antes da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos
  • De Paul e Lionel Messi durante treino para enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo

    Mudança na escalação da Argentina chama atenção: 'Meu Deus'

    Fora de Campo
    Há 33 minutos
  • Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Treino de Neymar nos Estados Unidos chama atenção da web: 'Não dá'

    Fora de Campo
    Há 37 minutos

    • ➡️De 1966 a 2026: Inglaterra busca reviver a campanha do título mundial

    Os dois gigantes argentinos

    O nome do River Plate também tem sua especificidade, isso porque seu nome não corresponde à tradução literal de "Río de la Plata", que seria, na verdade, "Silver River". Na época, porém, era comum que os mapas e documentos da navegação em inglês utilizassem a expressão "The River Plate" para se referir ao estuário que banha Buenos Aires.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Argentina: Fausto Vera em ação com a camisa do River Plate
    Fausto Vera em ação com a camisa do River Plate (Reprodução: River Plate)

    Segundo a versão mais conhecida sobre a origem do nome, os fundadores do clube jogavam futebol na região portuária quando notaram caixas de carga estampadas com a inscrição "The River Plate". A expressão chamou a atenção do grupo, que decidiu adotá-la como nome da nova equipe.

    continua após a publicidade

    Por esse motivo, a nomeclautura não é uma tradução errada, mas sim é uma adaptação ao termo geográfico utilizado na época e mais um exemplo de como a cultura inglesa foi difundida, incorporada e estabelecida nos primórdios do futebol argentino.

    O maior reval dos Millionarios não são exceção. Enquanto "Boca" faz alusão ao tradicional bairro portenho de La Boca, a palavra em inglês "Juniors" foi incorporada para identificar o time principal, que era composto por atletas mais jovens, o que diferenciava o clube de outras equipes da região.

    continua após a publicidade

    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lamine Yamal rindo na coletiva de imprensa da Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Provocação de Lamine Yamal após vitória sobre a França viraliza: 'Salvação'

    Há 1 hora
    Derrotada pela Espanha, França disputará o terceiro lugar

    Copa do Mundo 2026

    Henry dispara em queda de França para Espanha: 'Pior equipe'

    Há 3 horas
    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Jornalista critica Olise por atuação ruim em França x Espanha: 'Me arrependo'

    Há 4 horas
    O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo; o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzan.

    Copa do Mundo 2026

    Espanha critica preços para final da Copa: ingressos chegam a R$ 12 milhões

    Há 4 horas
    Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?

    Há 5 horas
    Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.

    Fora de Campo

    Casa de Lamine Yamal sofre tentativa de assalto durante Espanha x França

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

    Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10

    Tini Stossel e De Paul tem relacionamento de idas e vindas

    Cantora, atriz e modelo: conheça a noiva de Rodrigo de Paul, meia da Argentina

    Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra

    Jude Bellingham e Morgan Rogers comemorando pela Inglaterra

    Vidente projeta vencedor de Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo

    Com passagem por gigantes da Premier, Argentina chega para confronto com Inglaterra

    Copa do Mundo: veja os cinco jogadores da Argentina que atuam na Inglaterra

    Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986

    'La Mano de Dios': relembre gols polêmicos da história das Copas

    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

    Globo e SBT vão passar Inglaterra x Argentina na semifinal da Copa hoje?

    Messi pode se isolar na artilharia da Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/AFP)

    Inteligência artificial aponta resultado de Inglaterra x Argentina na Copa

    Árbitro expulsa Canobbio

    Inglaterra x Argentina: quem é o árbitro da semifinal da Copa do Mundo?

    Mbappé após derrota para a Espanha na Copa do Mundo

    Reação de Mbappé com segundo gol da Espanha viraliza: 'Tinha certeza'

    Mbappé reclama em Espanha x França

    Jornais da França repercutem eliminação da seleção na Copa: 'Sufocada'