Programa esportivo do SBT registra crescimento e ultrapassa concorrência
Programa 'Balanço da Copa' é novidade do SBT para a Copa do Mundo
O programa "Balanço da Copa", exibido pelo SBT em parceria com a N Sports durante a Copa do Mundo 2026, ampliou sua sequência de vice-lideranças de audiência na reta final do torneio. Dados da Grande São Paulo mostram que, em julho, a atração registrou média de 2,34 pontos, contra 1,80 da Record na mesma faixa horária, desempenho 30% superior ao da emissora concorrente.
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Ao longo das 14 edições exibidas neste mês, o programa ficou na segunda colocação entre as emissoras abertas em 11 oportunidades, enquanto a Record alcançou a vice-liderança em três ocasiões. O desempenho mantém a tendência observada desde o início da competição. Considerando todo o período de exibição da atração, o Balanço da Copa acumula 21 vice-lideranças, contra 13 da concorrente.
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Criado para acompanhar a disputa da Copa do Mundo 2026, o programa vai ao ar diariamente com um resumo dos principais acontecimentos do torneio. A apresentação é de Carol Barcellos e Wallace Neguerê, que conduzem uma cobertura voltada aos jogos, aos bastidores e aos desdobramentos da competição.
Além das análises das partidas, a atração reúne entrevistas, reportagens sobre curiosidades da Copa do Mundo, participação de comentaristas e repórteres e a presença de convidados. O programa também abre espaço para atrações musicais ao longo das edições, compondo uma programação que combina informação esportiva e entretenimento durante o Mundial.
Os números de audiência registrados em julho reforçam a presença do "Balanço da Copa" entre as principais atrações esportivas exibidas nas noites da televisão brasileira durante o período da competição.
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