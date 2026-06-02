Uruguaios reagem à lesão de Arrascaeta, do Flamengo: 'Não pode'

O técnico Marcelo Bielsa pode ter um grande problema para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Arrascaeta, do Flamengo, sentiu uma dor muscular e é dúvida para o Mundial. Nas redes sociais, torcedores uruguaios reagiram à notícia.

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O jogador irá passar por exames médicos para entender a gravidade da lesão muscular, segundo o "El País". Arrascaeta não entra em campo desde o fim de abril após ter quebrado a clavícula no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29 de abril. Confira a reação dos uruguaios, com tradução, abaixo:

Arrascaeta comemora gol pelo Rubro-Negro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Comentários sobre o meia

Me quiero morir. ¿Cómo que se acaba de lesionar Giorgian De Arrascaeta?



Se pierde el Muundial, no puede ser. — Bruno Nicoletti (@BNicoletti__) June 2, 2026

Tradução sobre Arrascaeta, do Flamengo: Quero morrer. Como acaba de se lesionar Arrascaeta? Vai perder o Mundial, não pode ser.

se esta gestando un papelón historico de uruguay contra arabia saudita no? https://t.co/qN5h03bFpu — Peñargrol (@CAPArgento__) June 2, 2026

Tradução sobre Arrascaeta, do Flamengo: Está se desenhando um papelão histórico do Uruguai contra a Arábia Saudita, né?

De Arrascaeta literalmente se arrastró en el último partido de Uruguay — . 🇺🇾 (@GxldeNahuelpan) June 2, 2026

Tradução: Arrascaeta literalmente se arrastou no último jogo do Uruguai.

Se nos lesiona el mejor 10 del futbol brasilero y la gente feliz pidiendo a Satriano.

Increíble — Dulvan (@nicoromanie) June 2, 2026

Tradução sobre Arrascaeta, do Flamengo: Se nos lesiona o melhor 10 do futebol brasileiro e a galera feliz pedindo o Satriano. Inacreditável.

Lesão de Arrascaeta, do Flamengo

Meia do Flamengo, Arrascaeta deixou um treinamento do Uruguai com dores e pode ser cortado da Copa do Mundo de 2026. O jogador irá passar por exames médicos para entender a gravidade da lesão muscular, segundo o "El País".

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Arrascaeta não entra em campo desde o fim de abril após ter quebrado a clavícula no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29 de abril. Há cerca de duas semanas, o Rubro-Negro chegou a liberar o meia com antecedência para seguir o tratamento no Uruguai visando a preparação para a Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo, o Uruguai tem estreia marcada para enfrentar a Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. Na sequência, a Celeste tem compromissos contra Cabo Verde e Espanha em busca de uma classificação ao mata-mata.

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Na Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta foi o protagonista do Uruguai e autor dos únicos dois gols da Celeste na competição na vitória por 2 a 0 sobre Gana. No entanto, o jogador do Flamengo foi eliminado de forma precoce, uma vez que a equipe sul-americana foi eliminada ainda na fase de grupos.