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Rodri destaca Messi antes de final da Copa do Mundo: 'Melhor de todos os tempos'

Capitão da Espanha logia elenco rival e afirma que a seleção espanhola chega preparada

PorJoão Pedro RodriguesMarcio Dolzan
Nova Jérsei (EUA)
17/07/2026 19:15
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Capitão da Espanha, Rodri concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina
Capitão da Espanha, Rodri concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026, o capitão da Espanha, Rodri, fez elogios a Lionel Messi, mas evitou resumir a Argentina ao talento do camisa 10. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), o volante destacou que a atual campeã do mundo construiu uma equipe forte coletivamente e afirmou que a seleção espanhola precisará de uma atuação praticamente perfeita para conquistar o título no próximo domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA).

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    Embora tenha classificado Messi como o maior jogador da história, Rodri reforçou que a Argentina não depende apenas do craque. Para o meio-campista, o elenco comandado por Lionel Scaloni reúne jogadores de alto nível em todos os setores e mostrou ao longo do Mundial que é capaz de decidir partidas mesmo diante de adversários fortes.

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    — Acho que o Messi não precisa expressar o que é como jogador e o que significa para a Argentina. Evidentemente, ele é o melhor jogador de todos os tempos. É capaz de liderar sua seleção e levá-la a ganhar a Copa do Mundo e, neste caso, à final. Mas acho que a Argentina é muito mais do que só o Messi. Demonstraram ser uma equipe muito completa e com jogadores de alto nível. Sinceramente, acho que somos dois times que jogam melhor de forma coletiva. Então, temos que nos preocupar com o Messi, mas também com muitos outros — afirmou.

    Messi disputa artilharia da Copa com Mbappé (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
    Messi disputa artilharia da Copa com Mbappé (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
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    • Espanha chega confiante para a decisão

    Rodri também fez questão de destacar o crescimento da seleção espanhola desde a chegada de Luis de la Fuente. Segundo o volante, a equipe passou por um processo gradual de amadurecimento nos últimos anos e chega à final pronta para disputar o principal título do futebol mundial.

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    — Estamos felizes com o processo que a equipe teve, mas não queremos parar por aí. Nossa ambição vai muito mais além, e domingo teremos um bonito desafio. Viemos crescendo passo a passo, conquistando títulos importantes, e agora queremos completar esse ciclo vencendo uma Copa do Mundo — disse.

    O capitão espanhol acredita que a equipe reúne características suficientes para competir em igualdade com a Argentina e destacou a consistência apresentada ao longo da campanha.

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    — Como todas as equipes, temos fortalezas e debilidades. É importante reconhecer isso. Mas posso dizer que somos um time muito completo e difícil de bater. Demonstramos isso ao longo do torneio. Sofremos apenas um gol e controlamos muito bem tanto a nossa área quanto a área rival e o meio-campo. Nesse sentido, temos poucas debilidades.

    Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo
    Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Volante prevê duelo entre duas das melhores seleções do torneio

    Apesar da confiança, Rodri ressaltou que a Espanha terá pela frente o adversário mais difícil da competição. Para ele, o coletivo argentino é o principal trunfo da equipe comandada por Lionel Scaloni, que chega à decisão após eliminar a Inglaterra na semifinal.

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    — Eles demonstraram durante toda a competição que sabem competir em qualquer cenário. São jogadores experientes, acostumados a grandes decisões e que se conhecem há muito tempo. Precisaremos fazer uma partida quase perfeita para vencê-los.

    O meio-campista também afirmou que espera uma decisão equilibrada entre duas equipes que priorizam o jogo coletivo.

    — Acredito que será uma partida muito disputada. Somos duas seleções que gostam de controlar o jogo, de ter a posse da bola e de jogar como equipe. Esses detalhes costumam decidir finais. Esperamos estar preparados para responder da melhor forma possível.

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    Capitão da Espanha, Rodri concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina
    Capitão da Espanha, Rodri concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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