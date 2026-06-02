Europeus reagem a possível corte de Arrascaeta da Copa do Mundo: 'Drama'

A preparação da Seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026 sofreu um duro golpe que repercutiu fortemente na imprensa internacional. O meia De Arrascaeta, um dos principais astros do Flamengo e da Celeste Olímpica de Marcelo Bielsa, sentiu dores e precisou deixar o treinamento da equipe precocemente.

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A possibilidade de um corte do meia às vésperas da Copa do Mundo ligou o sinal de alerta e jornais europeus, como o espanhol Diário AS, já tratam a situação do jogador como um "drama" que coloca sua participação no torneio sob forte risco. O Marca foi cirúrgico ao apontar que o problema muscular na panturrilha pode, de fato, impedir o meio-campista de defender o seu país na América do Norte.

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AS (Espanha): Drama no Uruguai: as esperanças de De Arrascaeta na Copa do Mundo estão em risco

Marca (Espanha): De Arrascaeta está lesionado enquanto jogava pelo Uruguai e é dúvida para a Copa do Mundo

Segundo informações publicadas inicialmente pelo jornal uruguaio El País, Arrascaeta será submetido a exames médicos detalhados nas próximas horas para determinar a exata gravidade da lesão muscular. O novo problema físico acontece em um momento em que o atleta tentava recuperar o ritmo competitivo após um longo período de inatividade.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O camisa 10 do Flamengo não entra em campo para uma partida oficial desde o fim de abril. No dia 29 daquele mês, durante o confronto entre o Rubro-Negro e o Estudiantes pela Libertadores, o meia sofreu uma fratura na clavícula que o afastou dos gramados. Sabendo da importância do Mundial, a diretoria do Flamengo chegou a liberar o jogador com cerca de duas semanas de antecedência para que ele seguisse o tratamento fisioterápico diretamente com os médicos da seleção do Uruguai, visando acelerar sua transição para o campo.

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Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação / Uruguai)

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