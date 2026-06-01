Deu Jogo entra no 'modo Copa' com Neguerê, Gubela e Machuca no comando

A N Sports virou a chave e entrou em clima de Copa do Mundo. Diante do cenário, o canal apresenta uma repaginada do programa "Deu Jogo". Reformulado em formato, horário e duração, o programa segue com o carisma de Wallace Neguerê, que conta agora com o reforço do ex-jogador Gabriel Gubela na apresentação e do criador de conteúdo Vini Machuca com comentários e na interação ao vivo com as redes sociais

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A partir do dia 1º, o trio de talentos da emissora oficial da Copa do Mundo da Fifa está nas telas de segunda a sexta, sempre das 11h às 12h, tanto no YouTube quanto na TV linear (Fast e por assinatura). O "Deu Jogo - Modo Copa" deixa o estúdio tradicional para ocupar o espaço onde o futebol pulsa de verdade.

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Mudou a linguagem e a dinâmica, trazendo a essência das quadras de cimento e do terrão para o centro do projeto, embalados pela cultura de rua. Mais do que uma transmissão, o programa foi desenhado como um ecossistema multiplataforma.

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A resenha abastece as redes sociais da N Sports com conteúdo nativo, cortes dinâmicos e pílulas de alto impacto feitas sob medida para TikTok, Reels e "shorts". É o futebol da forma que o povo fala, distribuído onde o público jovem consome, transformando o Modo Copa no maior motor de engajamento das redes da emissora.

Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

Destaques da N Sports

Além de uma abertura diferente que testa a habilidade dos apresentadores durante as manchetes, a nova atração tem pontualmente quadros especiais para interagir ainda mais com o público, os criadores de conteúdo e os repórteres que estão espalhados no Brasil e nos países-sedes da competição.

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"Giro do Dia Anterior", "O que você só vê aqui", "Cafezinho Polêmico", live "Cadê você?", "Conexão NWB Creators", "Repórter de Rua", "ESM: Especialista em Seleções Menores" estão entre as novidades confirmadas.

Com conceito e dinâmica próprios, cada quadro busca fazer uma ponte divertida com o que está na boca do povo. As principais características do programa são a flexibilidade, pois não tem roteiro engessado, e a adaptação para repercutir nas redes sociais.

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Os repórteres da N Sports (Isa Labate, Gabi Martins e Danilo Soto) são acionados a qualquer momento diretamente dos Estados Unidos, Canadá e México para traduzir essa emoção única para a torcida brasileira. Terceiro integrante do estúdio, em São Paulo, Vini Machuca não é somente comentarista, mas também gerencia o "chat" e mostra o mais engraçado e imprevisível da audiência nas redes sociais durante o programa.