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Como o irmão de Yamal virou amuleto da sorte da Espanha na Copa do Mundo

Seleção espanhola disputa final da Copa do Mundo neste domingo (19)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:40
Atualizado há 2 minutos
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Keyne e Lamine Yamal durante jogo da Espanha
Keyne viraliza durante a Copa e chama atenção ao lado de Lamine Yamal (Foto: Reprodução/Instagram)

A Espanha enfrenta a Argentina, neste dominfo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pela final da Copa do Mundo. Durante a campanha espanhola até a final Keyne Yamal, de apenas três anos, virou o amuleto da sorte da seleção espanhola.

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    O irmão do atacante Lamine Yamal roubou a cena ao aparecer em imagens das transmissões das partidas na arquibancada torcedo para a Espanha. A primeira aparição aconteceu na vitória espanhola sobre a Bélgica por 2 a 1, pelas quartas de final.

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    ➡️ Argentina x Espanha: onde assistir à final da Copa do Mundo

    Na ocasião, Keyne Yamal apareceu comemorando um dos gols da vitória espanhola. Desde então, ele apareceu em todoso os jogos da Espanha. O fato viralizou entre os torcedores da "La Roja", que o adotaram como um amuleto da sorte.

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    • Não é de hoje, que o carisma do irmão de Lamine Yamal repercute nas redes sociais. Ele já apareceu ao lado do atacante em comemorações de títulos do Barcelona, sempre com muito carisma. Além disso, Keyne também tem presença frequente em publicações do atleta.

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    Yamal e irmão após classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo de 2026
    Yamal e irmão após classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

    Espanha na Copa do Mundo

    O caminha da seleção espanhola até a final do Mundial começou com o domínio no Grupo H, onde passou em primeiro lugara para a fase mata-mata. Na segunda fase do torneio, os espanhóis venceram Austria por 3 a 0.

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    Nas oitavas de final, a "La Roja" traçou uma batalha contra Portugal. Em um jogo emcocionante, os espanhóis venceram o confronto por 1 a 0, com um gol na reta final de Mikel Merino.

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    Depois de eliminar a seleção europeia, a Espanha precisou tirar mais uma grande concorrente ao título: a Bélgica. No primeiro jogo que Keyne Yamal foi registrado pela transmissão, os espanhóis venceram por 2 a 1.

    Na semifinal da Copa do Mundo, o desafio foi contra a França. Em uma atuação exemplar, a seleção espanhola dominou as ações em campo contra os franceses e venceu por 2 a 0. O último passo para a glória será contra a Argentina, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos.

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