Mbappé quebra recorde de 56 anos na Copa do Mundo
Atacante francês é o primeiro a marcar dez gols em uma edição em 56 anos
A eletrizante decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 entre França e Inglaterra não serviu apenas para consagrar garçons. No comando do ataque dos Bleus, Kylian Mbappé alcançou uma prateleira histórica que parecia intocável. Ao balançar as redes no segundo tempo da partida, o camisa 10 francês atingiu a incrível marca de 10 gols nesta edição do torneio, ultrapassando Messi e assumindo o topo isolado da artilharia da Copa.
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Com o feito, Mbappé quebrou uma escrita de 56 anos. Ele se tornou o primeiro jogador a registrar pelo menos dez gols em uma única edição de Copa do Mundo desde o lendário atacante alemão Gerd Müller, que alcançou a marca exata de 10 gols no Mundial de 1970, no México.
O clube exclusivo dos artilheiros históricos
Marcar dez ou mais gols em uma mesma Copa do Mundo é uma façanha restrita a raríssimos nomes na história do esporte. No século XXI, o mais próximo disso havia sido Ronaldo Fenômeno, que anotou 8 gols na campanha do pentacampeonato do Brasil em 2002.
Ao longo de todas as edições da competição, a lista de atletas que superaram a barreira dos dois dígitos em um único torneio na busca pela artilharia da Copa é encabeçada pelo também francês Just Fontaine, que detém o recorde absoluto de 13 gols marcados na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Décadas depois, Gerd Müller repetiu os dois dígitos, e agora Kylian Mbappé coloca seu nome ao lado das maiores lendas do futebol do país e do planeta.
Uma máquina de quebrar recordes
A consistência ofensiva de Kylian Mbappé consolida o jogador como uma das maiores forças da história das Copas. O atacante, que já havia brilhado intensamente nas edições de 2018 e 2022, usa o torneio de Copa do Mundo 2026 na América do Norte para consolidar de vez sua dinastia estatística no topo da Artilharia da Copa.
Mesmo em um confronto épico de França x Inglaterra, marcado pelo cenário adverso e de extrema dificuldade coletiva para a seleção francesa, o faro de gol e a capacidade de decisão do artilheiro garantem mais uma página dourada ao lado de Gerd Müller e Just Fontaine para a sua carreira internacional.
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