Torcedores ficam com medo de Klopp, que deve assumir a Alemanha: 'Lascou' Treinador deve assumir os alemães no próximo ciclo

O treinador alemão, Jurgen Klopp, foi confirmado por Fabrizio Romano, jornalista italiano, como o novo técnico da Alemanha. O comandante, que acumula passagens por Borussia Dortmund e Liverpool chega para tentar melhorar os alemães após fracassos recentes.

➡️Jurgen Klopp é o novo treinador da Alemanha, diz jornalista

Os torcedores brasileiros, no entanto, ficaram com medo da contratação alemã. Confira:

Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

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Klopp na Alemanha

Por Lucas Moreira Gomes

A chegada do lendário treinador de 59 anos preenche a lacuna deixada por Julian Nagelsmann, que encerra uma passagem de quase três anos após a eliminação precoce da Alemanha diante do Paraguai no último Mundial.

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O retorno ao futebol alemão

Nome histórico do Borussia Dortmund e do Liverpool — clube onde conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes —, Klopp regressa ao futebol de seu país natal com a missão de devolver a competitividade à seleção alemã.

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As negociações entre o técnico e a DFB já eram de conhecimento público. Recentemente, em entrevista à emissora alemã Magenta TV, o próprio Klopp indicou que estava pronto para o desafio:

— Tenho o tanque cheio e estou pronto. Precisamos conversar bastante, porque os problemas da seleção não começaram agora, mas estou preparado para esse desafio — afirmou Klopp à Magenta TV.