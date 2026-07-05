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Torcedores ficam com medo de Klopp, que deve assumir a Alemanha: 'Lascou'

Treinador deve assumir os alemães no próximo ciclo

PorLucas CremoneseRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:57
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)
Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

O treinador alemão, Jurgen Klopp, foi confirmado por Fabrizio Romano, jornalista italiano, como o novo técnico da Alemanha. O comandante, que acumula passagens por Borussia Dortmund e Liverpool chega para tentar melhorar os alemães após fracassos recentes.

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    Os torcedores brasileiros, no entanto, ficaram com medo da contratação alemã. Confira:

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    • Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)
    Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Klopp na Alemanha

    Por Lucas Moreira Gomes

    A chegada do lendário treinador de 59 anos preenche a lacuna deixada por Julian Nagelsmann, que encerra uma passagem de quase três anos após a eliminação precoce da Alemanha diante do Paraguai no último Mundial.

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    O retorno ao futebol alemão

    Nome histórico do Borussia Dortmund e do Liverpool — clube onde conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes —, Klopp regressa ao futebol de seu país natal com a missão de devolver a competitividade à seleção alemã.

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    As negociações entre o técnico e a DFB já eram de conhecimento público. Recentemente, em entrevista à emissora alemã Magenta TV, o próprio Klopp indicou que estava pronto para o desafio:

    — Tenho o tanque cheio e estou pronto. Precisamos conversar bastante, porque os problemas da seleção não começaram agora, mas estou preparado para esse desafio — afirmou Klopp à Magenta TV.

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