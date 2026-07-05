Antes de duelo na Copa, torcida do México tenta tirar o sono da Inglaterra com banda e fogos: veja
Dezenas de torcedores se reuniram próximo ao hotel da seleção inglesa
Na madrugada deste domingo (5), dezenas de torcedores do México se reuniram em frente ao hotel onde a Inglaterra está hospedada e fizeram muito barulho na tentativa de atrapalhar o sono dos jogadores ingleses antes do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A torcida soltou fogos de artifício, levou instrumentos musicais e buzinas e fez uma grande festa durante a madrugada.
A seleção inglesa tentou montar uma logística para manter em sigilo o local da concentração. No entanto, a localização do hotel vazou, e os torcedores mexicanos conseguiram chegar às proximidades para tentar prejudicar o descanso da delegação.
Uma forte operação de segurança foi montada para manter os torcedores o mais distante possível do hotel. Os mexicanos, porém, permaneceram em um viaduto próximo e, de lá, fizeram barulho durante a madrugada. Veja:
Segundo o jornal inglês The Sun, a equipe de segurança da Inglaterra informou que a tentativa dos torcedores mexicanos teve pouco impacto dentro do hotel e não chegou a comprometer o descanso da delegação.
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A estratégia já havia sido utilizada na partida contra o Equador, pelas oitavas de final. Na ocasião, torcedores mexicanos também se reuniram nas proximidades do hotel da seleção equatoriana e fizeram barulho com buzinas e fogos de artifício. Após a derrota por 2 a 0 para o México, a federação equatoriana apresentou uma reclamação alegando que a ação prejudicou a preparação da equipe.
México x Inglaterra na Copa
México e Inglaterra se enfrentam neste domingo, às 21h (de Brasília), no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Brasil e Noruega nas quartas de final.
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