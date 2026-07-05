O segredo de Haaland: veja como é a rotina do atacante da Noruega Jogador vai enfrentar o Brasil neste domingo (5)

O Brasil enfrenta a Noruega de Erling Haaland neste domingo (5) em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo e a rotina do jogador pode ser um diferencial a favor da seleção europeia. O atacante do Manchester City soma cinco gols na competição e será um desafio à parte para a defesa brasileira no duelo.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Famoso pelos gols, recordes e capacidade física impressionantes, o camisa 9 tem uma série de cuidados especiais com o corpo para performar no mais alto nível do futebol. Medindo 1,95m e pesando cerca de 90kg, Haaland possui hábitos diferenciados até mesmo para atletas profissionais. Os principais deles são a valorização da qualidade do sono e da alimentação.

continua após a publicidade

Haaland está participando da sua primeira Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A alimentação de Haaland

Morando sozinho desde os 16 anos de idade, o norueguês aprendeu a cozinhar e a viver sem ajuda dos pais. Atualmente, com supervisão de profissionais, o jogador tem uma dieta de cerca de 6 mil calorias diárias, cerca de três vezes mais do que um adulto normal consome.

➡️Seleção da vida real #8: o poliatleta, fazendeiro e pescador Erling Haaland

Entre os alimentos necessários da sua dieta estão insumos naturais, sem processamentos industriais e preferencialmente frescos. Para buscar essas mercadorias, o norueguês recorre a uma pequena fazenda no interior da Inglaterra, que teve a procura por produtos multiplicada após a divulgação do jogador.

continua após a publicidade

Nos cafés da manhã, geralmente come ovos de galinha com pimenta e pães de fermentação natural, acompanhado de café, leite cru e mel. No almoço e jantar, além de batatas, o jogador se alimenta de carnes como fígado e coração bovino, além de peixe também. A cenoura também faz parte da sua rotina por ser rica em fibras e em antioxidantes.

- Me preocupo em cuidar do meu corpo e acho que comer comida de qualidade e o mais local possível é a coisa mais importante. Muitas coisas influenciam na saúde. Por exemplo: as pessoas falam que comer carne não é saudável. Ok. Qual carne? A carne que você come no McDonalds ou a que você come das vacas locais, que pastam ali? - disse Haaland.

continua após a publicidade

Cuidados corporais do atacante da Noruega

Além dos treinos no Manchester City, Haaland tem um fisioterapeuta próprio que o acompanha dentro de casa. O italiano Mario Pafundi ajuda o jogador especialmente pelas manhãs com procedimentos de mobilidade e alongamentos que auxiliam o atleta a ter maior capacidade no dia a dia e dentro de campo também, especialmente na prevenção de lesões.

O atacante utiliza painéis de luz vermelha para estimular a energia celular e auxiliar na obtenção de vitamina D. Esse nutriente é geralmente adquirido por meio da luz solar, cujo acesso é mais difícil em Manchester devido às condições climáticas da cidade inglesa.

continua após a publicidade

Outro cuidado essencial para o seu desempenho são as banheiras de gelo e as saunas, que auxiliam na circulação sanguínea e na recuperação das microlesões causadas por treinos e jogos.

Haaland, da Noruega, utiliza paínes de luz vermelha em sua rotina de cuidados corporais (Foto: Reprodução/YouTube)

Sono e hidratação

Parte fundamental da recuperação corporal e energética é a qualidade do sono de Erling Haaland. O jogador inicia os preparativos para o descanso noturno cerca de três horas antes de se deitar, ao desligar aparelhos eletrônicos e reduzir os estímulos luminosos, como os das telas de celulares e televisões.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outro costume que faz parte do seu sono é a fita que utiliza para vedar a boca. O objetivo é que a respiração seja feita completamente pelas narinas.

- Dormir é a coisa mais importante do mundo. Você deveria experimentar cobrir a boca. Eu durmo assim - afirmou o jogador em entrevista a Logan Paul.

continua após a publicidade

Para se manter hidratado, Haaland possui um sistema de filtragem em sua casa construído com a meta de garantir que a água consumida seja a mais pura possível.

Filtros de água utilizados por Haaland, da Noruega, para se manter hidratado (Foto: Reprodução/Viaplay)

Confira parte da rotina de Erling Haaland, compartilhada em seu canal no YouTube:

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável