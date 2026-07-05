Pai de Haaland já deu assistência contra o Brasil pela Noruega; relembre Seleções voltam a se enfrentar neste domingo (5)

Brasil e Noruega voltam a se enfrentar neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em um confronto marcado por lembranças incômodas para a Seleção Brasileira. Além da derrota na Copa de 1998, outro episódio histórico envolve diretamente a família do principal nome norueguês da atualidade: Erling Haaland.

Antes de o camisa 9 se tornar a grande referência da Noruega, seu pai, Alf-Inge Haaland, também participou de um capítulo marcante contra o Brasil. Em 30 de maio de 1997, em amistoso disputado no Ullevaal Stadion, em Oslo, a seleção norueguesa venceu o Brasil por 4 a 2.

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Na partida, Alf-Inge Haaland foi responsável por uma assistência para Tore André Flo, um dos maiores carrascos brasileiros na história do confronto. O lance aconteceu no primeiro tempo e ajudou a Noruega a construir uma vitória expressiva diante da equipe comandada por Zagallo, que contava com nomes importantes daquela geração. Aos 32 do primeiro tempo, o pai do astro encontrou o atacante, que finalizou de perna esquerda e fez 3 a 1 no placar.

A Seleção Brasileira, por sua vez, tenta quebrar um tabu histórico. Em quatro confrontos oficiais e amistosos contra os noruegueses, o Brasil ainda não conseguiu vencer: foram duas derrotas e dois empates. O retrospecto inclui a derrota por 2 a 1 na Copa de 1998, quando Tore André Flo e Kjetil Rekdal marcaram na virada norueguesa.

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Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!.

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Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo.

Partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 1998 (Foto: Divulgação/Fifa)

Para enfrentar o Brasil, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus. Na primeira fase, a equipe venceu Iraque e Senegal, mas perdeu para a França e ficou com o segundo lugar do Grupo I.